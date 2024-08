Citroën C3 hatch estreia opção de motor turbo por R$ 95,9 mil Com motor T200, compacto promete a melhor relação peso potência da categoria Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 20/08/2024 - 14h00 (Atualizado em 20/08/2024 - 14h00 ) ‌



Citroën C3 hatch estreia opção de motor turbo por R$ 95,9 mil Pedro Bicudo e Citroën/Divulgação

Com pouco mais de 50.000 unidades emplacadas em menos de dois anos, a Citroën amplia o leque do C3 hatch ao apresentar o You, primeira versão turbinada do equipada com o conhecido motor T200. Com números instigantes e um 0-100km/h em 8,4s a Citroën fica de olho em uma demanda que aumentou quatro vezes nos últimos anos.

Com a promessa de ser o “turbo mais acessível do Brasil”, o C3 You incorpora o motor já disponível no Fiat Pulse e Fastback além da Fiat Strada e algumas versões do Peugeot 208 e na linha C3 Aircross (SUV).

Trata-se do motor 1.0 turbo flex com 130cv e 20kgfm de torque conectado ao câmbio automático do tipo CVT que simula sete marchas. A velocidade máxima é 194km/h no compacto. A relação peso potência é de 8,6kg/cv que é a melhor da categoria.

Além do motor T200, o C3 passou por mudanças no sistema de suspensão, com nova calibração de molas e amortecedores (que são novos) além dos freios com nova pinça. O sistema de freios foi redimensionado, enquanto a direção assistida eletricamente recebeu uma nova calibração específica para esta versão.

No Citroën C3 You, itens esperados como chave canivete agora são oferecidos. O carro já tem itens como multimídia de 10 polegadas Connect com câmera de ré entre outros itens de série.

O consumo informado é 7,8km/l na cidade e 8,8km/l na estrada com etanol sendo que com gasolina são 11km/l na cidade e 12,8km/l na estrada.

Estilo

Visualmente há poucas mudanças no C3 You em relação às demais versões até por se tratar de um produto novo. Como teto branco em contraste com as cores Cinza Artense, Branco Banquise e Cinza Grafito, o carro tem ainda detalhes em azul nas luzes auxiliares, na lateral e também na coluna C em azul.

As rodas são aro 15 com pintura na cor preta, o interior traz bancos em couro com detalhes em azul, tapetes de série com a nomenclatura e também o emblema externo exclusivo da versão.

“São dois anos de mercado e procuramos combinar na palavra You as plantas young e youth que significam jovem e jovialidade”, diz Regis Narazaki, head de Marketing da Citroën.

O Citroën C3 You chega ao preço de R$ 95.990 e complementa a gama do compacto. Entre o comparativo de preços e versões, olhando para o universo de hatches compactos como Chevrolet Onix, Volkswagen Polo, Hyundai HB20 e Peugeot 208, o C3 fica em média R$ 10 mil mais barato que os principais concorrentes. Para o público PCD o perco será R$ 83,9 mil.

Lista de itens de série - Novo Citroën C3 YOU! Turbo 200 AT

- Motor Turbo 200 de até 130 cv

- Câmbio automático CVT de sete marchas, com trocas sequenciais e três modos de condução

- Citroën Connect Touchscreen de 10″ com Android Auto e Apple Carplay sem fio com comandos no volante

- Controle de tração e estabilidade com assistente de partida em rampa

- Três entradas USB

- Chave canivete

- Luzes de condução diurna (DRL) com leds

- Seis alto-falantes

- Ar-condicionado

- Direção elétrica

- Câmera de ré

- Monitoramento de pressão dos pneus

- Indicador de troca de marcha

- Banco do motorista com regulagem de altura

- Retrovisores elétricos

- Vidros dianteiros e traseiros elétricos com função one touch

- Rodas de 15″ de liga leve escurecidas com pneus 195/65

- Travas elétricas com acionamento por telecomando da chave

- Alarme

- Bocal do combustível com destravamento elétrico

- Barras longitudinais no teto