Citröen confirma versão com motor turbo no C3: saiba tudo

C3 YOU

A Citroën confirmou no dia 20/08 irá lançar o C3 You com motor T200 1.0 turbo de até 130cv.

Visualmente, o Citroën C3 You que é um carro com apenas dois anos de mercado não deve ter grandes alterações de design.

Alguns itens como painel e ar-condicionado digital, chave presencial e partida de botão são esperados nesta versão mais equipada. Ela também deve contar com ar-condicionado digital e mudanças no acabamento dos bancos. Em relação à motorização, o novo Citroën C3 You terá o motor T200 1.0 litro de 125/130cv e 20,4kgfm de torque da Stellantis presente em outros veículos do grupo como Fiat, Peugeot, além da Citroën. Esse modelo equipa o C3 Aircross e no futuro deve equipar o Basalt, que chega no próximo trimestre às lojas já com estas mesmas mudanças esperadas.