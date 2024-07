Citroën divulga detalhes do novo C3 Basalt: veja como deve ficar Ar digital, partida por botão devem ser oferecidos como novidade Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 22/07/2024 - 12h30 (Atualizado em 22/07/2024 - 12h30 ) ‌



A Citroën está divulgando vários teasers a respeito do novo C3 Basalt, que agora teve mais detalhes revelados em vídeo e também imagens estáticas. O SUV chegará no segundo semestre ao Brasil mas essas chamadas foram feitas pela Stellantis no mercado indiano.

C3 Basalt com detalhes de interior revelado

Nos vídeos notamos que o C3 Basalt terá itens conhecidos no C3 hatch e Aircross como painel digital e sistema multimídia de 10 polegadas. Porém a imagem revela que o carro terá ao menos como opção o ar-condicionado digital, ainda que de uma zona conforme indica a imagem.

Flagra revela formas finais do Citroën C3 Basalt FCA_FAN_BRAZIL/REPRODUÇÃO

Além disso, o novo Citroën C3 Basalt contará com itens de conforto como apoio de braço para motorista e passageiros dianteiros e traseiros, sendo que o do banco traseiro inclui porta-copos. Ao que tudo indica o novo carro terá opção de partida por botão e também deve oferecer uma chave nova diferente da linha C3 oferecida até o momento.

C3 Basalt com detalhes de interior revelado

Sob o capô, o novo Citroën C3 Basalt deverá ser equipado com motor T200 1.0 turbo de 130cv e 20kgfm de torque, combinado com câmbio automático do tipo CVT.

C3 Basalt com detalhes de interior revelado

Especulações mostram que o 1.0 Firefly de 75cv também pode ser oferecido no SUV cupê. Em outros países o C3 Basalt terá opção de motor 1.6 EC5 como na Argentina além do 1.2 Puretech.

C3 Basalt com detalhes de interior revelado

Vale ressaltar que o SUV cupê será construído sobre a plataforma CMP, cuja produção já foi iniciada em Porto Real, no Rio de Janeiro, e ampliará as opções da Citroën no Brasil ao lado do C3 hatch e do C3 Aircross.