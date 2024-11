Citröen divulga preço das revisões do Basalt Preço das cinco primeiras revisões parte de R$ 3.808 e cesta de peças é 12% mais em conta segundo a marca Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 19/10/2024 - 15h00 (Atualizado em 19/10/2024 - 15h00 ) twitter

Lançado recentemente o Citroën Basalt teve o preços das revisões divulgado. Na versão com motor 1.0 Firefly o conjunto das cinco primeiras revisões o valor é de R$ 3.808 enquanto as versões com motor T200 o valor é similar: R$ 3.857.

Segundo a Citroën a cesta de peças é em média 12% mais acessível em comparação com os principais concorrentes do segmento. E para quem opta pelo financiamento o valor das três primeiras revisões tem desconto por meio do Citroën FlexCare.

A aquisição antecipada das revisões também pode ser feita depois da compra do Basalt. O cliente pode adquirir os pacotes de manutenção até a primeira revisão periódica, que ocorre após 1 ano ou 10.000 km (o que ocorrer primeiro). O Citroën FlexCare é válido em qualquer uma das mais de 170 concessionárias da marca.

O SUV Coupe Citroën Basalt possui três anos de garantia sem limite de quilometragem (conforme condições indicadas no manual do proprietário) e já está à venda em todo o Brasil. Preços e versões do Citroën Basalt

Novo SUV Coupe Citroën Basalt Feel: R$ 89.990

Novo SUV Coupe Citroën Basalt Feel Turbo 200: R$ 96.990

Novo SUV Coupe Citroën Basalt Shine Turbo 200: R$ 104.990

Novo SUV Coupe Citroën Basalt First Edition Turbo 200: R$ 107.390

CITRÖEN BASALT é o SUV mais barato do Brasil: PREÇOS E VERSÕES. VEJA O VÍDEO!





