Citröen lança acessório para o C3 Aircross Novidade permite ampliar capacidade de carga com baús e suportes para bicicleta Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 16/08/2024 - 15h00 (Atualizado em 16/08/2024 - 15h00 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Citröen lança acessório para o C3 Aircross

Com vendas crescentes no segmento de SUvs compactos o C3 Aircross ganha mais uma opção de acessório para melhorar a versatilidade do veículo: barras transversais que permitem a fixação de baús e suportes de bicicleta.

O conjunto da linha Mopar completa o kit de acessórios que podem ser adquiridos nas mais de 170 concessionárias da marca Citroën.

Citröen lança acessório para o C3 Aircross

As barras dispensam adaptações e usa as pré disposições para fixá-las ao teto do veículo.

O acessório está disponível para todas as versões do Novo Aircross e o tempo de instalação leva de 40 minutos a uma hora.

Publicidade

Citröen lança acessório para o C3 Aircross

Além das barras transversais o C3 Aircross traz acessórios como bolsa organizadora, bolsas para o transporte dos assentos da fileira removível e tapete de bordas elevadas para porta-malas.

Conheça a linha completa do C3 Aircross e também o teste do SUV compacto.