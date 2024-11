Citroën mostra novos C4 e C4 X com tecnologia híbrida em Paris Dupla de SUVs agora tem mais opções híbridas e nova versão elétrica de até 154cv Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 16/10/2024 - 13h00 (Atualizado em 16/10/2024 - 13h00 ) twitter

Citroën/Divugalção Citroën/Divugalção

A Citroën mostra em Paris uma nova geração de carros com tecnologia híbrida. O sistema “híbrido puro” combina o motor a gasolina com câmbio e motor elétrico 48V. Além de um novo visual os dois crossovers trazem um nível mais elevado de tecnologia e até de conforto e mostram os próximos passos da Citroën no Brasil.

Citroën/Divugalção Citroën/Divugalção

A proposta do C4 europeu é um passo à frente da nossa, onde o atual C4 Cactus está saindo de linha e pertence a uma geração mais antiga de veículo. O C4 sempre teve boa aceitação na Europa contando com proposta tecnológica de veículo médio.

Citroën/Divugalção Citroën/Divugalção

Quanto à mecânica, o C4 e C4 X tem motor 1.2 Puretech de 99cv (um velho conhecido dos europeus) combinado com câmbio eletrificado e dupla embreagem e motor elétrico de 48V recarregado pelo próprio propulsor. O sistema híbrido da Citroën é diferente do que a Stellantis deve começar oferecido aqui no Brasil que é o modelo “híbrido leve” que auxilia o motor a combustão. No C4 o motor elétrico ajuda em baixas velocidades reduzindo bastante o consumo de combustível. A Stellantis fala em algo como 20%.

Citroën/Divugalção Citroën/Divugalção

Por dentro há várias novidades no C4 como o display digital de 7 polegadas, multimídia mais avançada com 10 polegadas e comandos de voz além de navegação “3D” e novos bancos “Advanced Comfort” com espuma de maior densidade.

Citroën/Divugalção Citroën/Divugalção

Também existe a versão elétrica que é o ë-C4 com motor elétrico de 134cv (o mesmo do Avenger e Peugeot e-208 e e-2008) ou 154cv que traz até 420km de autonomia no ciclo europeu. Os preços começam em 25,6 mil euros para o C4 e 26 mil euros para o C4 X, valores que começam em cerca de R$ 158 mil em valores puramente convertidos.

CITRÖEN C4 Cactus vale a pena hoje em dia? Teste com a versão Feel 1.6 de R$ 99 mil. VEJA O VÍDEO!





Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.