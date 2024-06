Citroën vende C3 e C3 Aircross com bônus e taxa reduzida Hatch e SUV serão oferecidos com bonificação na rede de concessionários

Citroën C3 Aircross 2025

A Citroën, marca do grupo Stellantis, divulgou uma ação de vendas com descontos para clientes pessoa física até o próximo dia 04 de julho. Há condições específicas como financiamento, taxa zero e bonificação de até R$ 33 mil no caso do furgão Jumpy.

O Citroën C3 hatch Live tem preço promocional de R$ 69.900. A Live Pack mais equipada fica R$ 9 mil mais e será vendida por R$ 74.390 enquanto a versão Feel será vendida por R$ 80.390, cerca de R$ 6 mil de desconto. As duas versões têm financiamento com taxa de 0,99% de juros ao mês em 36 parcelas com entrada de 50% do valor do carro. O motor é o 1.0 Firefly combinado com câmbio manual de cinco velocidades.

Já o C3 Aircross com preço inicial de R$ 99,9 mil recebe bônus de R$ 9 mil na versão de 5 lugares e a de 7 lugares fica R$ 11 mil mais barata. Com entrada de 80% o saldo é financiado em 12 vezes sem juros. O motor do C3 Aircross é o 1.0 T200 de 130cv e 20,4kgfm de torque combinado com câmbio do tipo CVT que simula sete marchas.

O Citroën Jumpy Cargo que tem preço de R$ 210,9 mil será vendido por R$ 182,3 mil. A versão Vitré de R$ 216,9 mil será vendida por R$ 183,3 mil, uma redução de R$ 33 mil sobre o valor de tabela que será aplicado em toda a rede de concessionários.

