Clássico lançado há 40 anos, Ferrari Testarossa pega fogo na Califórnia Clássico tem motor de doze cilindros e influenciou o design automotivo nos anos 1980 Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 28/10/2024 - 15h00 (Atualizado em 28/10/2024 - 15h00 )

Redes Sociais/Reprodução

Um dos clássicos mais cultuados no mundo automotivo é a Ferrari Testarossa. Apresentada há 40 anos no Salão de Paris, a Ferrari mudou paradigmas do design e influenciou muitos modelos ao longo dos anos 1980. Uma das unidades desse clássico acaba de ser consumido pelo fogo em sua própria casa na California. O usuário da rede Reddit Grootdrew postou as imagens do carro destruído afirmando ser de propriedade do seu vizinho.

Redes Sociais/Reprodução

Segundo Groodtdrew o carro pertence ao seu vizinho que é um engenheiro elétrico fã de motores que sempre faz reparos no veículo na própria casa. O fogo foi iniciado na parte do motor de 12 cilindros 4,9 litros que é central posicionado na traseira. Depois do fogo iniciado no motor, o calor acabou derretendo a carroceria traseira e se espalhou por todo o veíuclo antes da chegada dos bombeiros, disse Grootdrew.

Redes Sociais/Reprodução

A polícia local ainda irá investigar as origens do acidente que felizmente não deixou feridos. Mas uma Ferrari como essa dos anos 1980 vale facilmente entre US$ 150 e 200 mil nos Estados Unidos, cerca de R$ 1,5 milhão em valores convertidos.

