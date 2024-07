Com 200 mil carros vendidos em junho, mercado de 0km tem melhor semestre em 10 anos De janeiro a junho foram vendidos no país 1.077.003 unidades

Hyundai HB20 2023

Dados da Anfavea (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores) mostram que o mercado de carros novos teve o melhor mês de junho desde 2014. Segundo a Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores), foram emplacados 202.474 veículos novos, sendo 163.808 automóveis e 38.666 comerciais leves. O crescimento chegou a 12,7% em relação ao mesmo período do ano passado.

De janeiro a junho, foram vendidos no país 1.077.003 unidades, o melhor número desde 2014, com uma alta de 15,26% em comparação com o mesmo período de 2023 (934.440 unidades).

Fiat Strada

Entre as marcas mais vendidas, a Fiat segue líder com 38.402 unidades emplacadas no período. A Volkswagen foi vice-líder com 29.843 unidades, à frente da Chevrolet, com 28.661 unidades. Em junho, a Hyundai emplacou 19.450 unidades, crescendo em relação ao ano passado e colocando o HB20 no pódio das vendas.

A Toyota também segue bem, com 17.414 unidades emplacadas em junho. A Jeep fechou com 10.099 unidades, e a Renault ficou com 9.916 unidades. A surpresa foi a BYD, já aparecendo no ranking com 5.336 unidades emplacadas, apenas atrás da Honda, com 7.493 unidades, e da Nissan, com 7.237 unidades.





