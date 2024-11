Com design polêmico, BMW M3 traz atualizações no Brasil Mudanças são visuais no exterior, interior e sistema de auxílios ao motorista Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 17/10/2024 - 13h00 (Atualizado em 17/10/2024 - 13h00 ) twitter

BMW/Divulgação BMW/Divulgação

O BMW M3 ganha atualizações de conteúdo e design. Com linhas polêmicas e grade ainda maior, o perfil do carro muda com novos faróis mais amplos, para-choques remodelados e saia lateral exclusivos da linha M. Apesar das críticas ao design o carro sempre vendeu todas as unidades disponíveis em todos os mercados. No Brasil não é diferente e o M3 2025 ganha atualizações e chega em duas versões com preço salgado a partir de R$ 858 mil.

BMW/Divulgação BMW/Divulgação

O BMW M3 estreia em duas versões: Competition e Competition Track com mudanças visuais no exterior, interior e mais auxílios ao motorista. A versão M3 Competition parte do preço de R$ 858.950 e a M3 Competition Track sobe o valor para R$ 961.950.

BMW/Divulgação BMW/Divulgação

Por dentro do novo BMW M3 as novidades são o novo formato do volante, com base achatada e marcação 12 horas na cor vermelha, e as saídas de ar-condicionado que foram redesenhadas. Acabamentos em fibra de carbono na cabine, painel de instrumentos de 12,3 polegadas e multimídia de 14,9 polegadas (chamado de BMW Live Cockpit Professional) são destaque da linha M. Já na versão Track, os bancos são do tipo concha com estrutura de fibra de carbono.

‌



Motorização

Tanto o BMW M3 Competition quanto o Competition Track têm debaixo do capô um motor seis cilindros em linha biturbo com tecnologia M Twin Power, são 541 cv de potência a 6.250 rpm e 66,2 kgfm de torque com a transmissão M Steptronic com Drivelogic e envia toda a potência para o eixo traseiro.

‌



BMW/Divulgação BMW/Divulgação

Para a frenagem, são utilizados os freios esportivos M. Na versão M3 Competition são discos duplos ventilados e perfurados de 380 mm x 36 mm no eixo dianteiro e 370 mm x 24mm na traseira, pinças na cor azul com 6 pistões na dianteira e 1 pistão na traseira. Já na versão M3 Competition Track são discos duplos ventilados e perfurados de carbono-cerâmica com 400 mm x 38 mm no eixo dianteiro e 380 mm x 36mm na traseira, pinças na cor dourada com 6 pistões na dianteira e 1 pistão na traseira.

BMW/Divulgação BMW/Divulgação

Um dos destaques em termos de tecnologia do novo BMW M3 está no M Drive Professional com o M Drift Analyzer, que registra a duração, a distância percorrida, a linha e o ângulo de drift com uma classificação exibida no display; o M Laptimer, que fornece tempos de volta e análise de performance quando utilizado o carro em uma pista; e o M Traction Control, que oferece ajustes na aceleração, na curva de torque e na programação dos sistemas de controle de tração e de estabilidade para dar mais segurança em terrenos difíceis, ou uma pilotagem ainda mais direta e esportiva.

‌



Cores

O novo BMW M3 já está à venda nas concessionárias da BMW no Brasil nas versões Competition e Competition Track em nove opções de cores para a carroceria (Branco Alpino, Preto Safira, Azul Portimão, Vermelho Aventurine, Vermelho Toronto, Cinza Skyscraper, Cinza Brooklyn, Amarelo São Paulo e Verde Ilha de Man) e quatro opções de acabamento interno (Couro Full Merino Yas Marina Blue/Preto, Couro Full Merino Silverstone/Preto, Couro Full Merino Laranja Kyalami/Preto e Couro Full Merino Preto/Preto).

BMW/Divulgação BMW/Divulgação

A nova M3 conta ainda com o programa BSI gratuito pelo período de três anos ou 40.000 km (o que ocorrer primeiro). O BMW Service Inclusive (BSI) é um programa que oferece serviços de manutenção de veículos BMW, com cobertura mundial na rede de concessionárias autorizadas, sem custo adicional dos serviços cobertos.

