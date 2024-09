Com fim do Charger e Camaro, vendas do Ford Mustang disparam Esportivo teve mais de 33 mil unidades vendidas em sua terra natal Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 08/09/2024 - 11h00 (Atualizado em 08/09/2024 - 11h00 ) ‌



Teste com Mustang GT Performance 2025: A Tecnologia Melhorou o Clássico

Em terra de cego quem tem um olho é rei, diz o ditado. E a Ford vem colhendo os frutos de uma estratégia lançada pelas concorrentes de focar em modelos elétricos e híbridos pondo fim a modelos icônicos como Dodge Charger e Chevrolet Camaro. As vendas da linha Mustang a combustão cresceram 54% em agosto de 2024 quando comparada com o mesmo período do ano passado.

A GM tirou seu esportivo de volume de linha e a Stellatnis só terá o Charger para vender no final do ano. Assim, a Ford aproveita e emplaca o Mustang em várias versões sendo que só em agosto o carro teve 3.164 unidades vendidas, crescimento importante diante das 2.036 unidades comercializadas em agosto do ano passado. Este ano foram 33.817 unidades vendidas, aumento de 17,7% sobre o mesmo período de 2023.

Só em agosto, no mercado norteamericano, 1,4 milhão de unidades foram comercializadas. As vendas de carros híbridos na Ford também cresceram 48% em um ano, fruto da boa aceitação de versões eletrificadas de produtos relevantes para a marca naquele mercado.

