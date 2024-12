Com motor do Série 3, BMW X4 xDrive20i M Sport estreia no país Nova versão usa motor 2.0 TwinPower Turbo de 184 cv e 30,6 kgfm de torque Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 02/12/2024 - 17h00 (Atualizado em 02/12/2024 - 17h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

BMW/Divulgação BMW/Divulgação

A BMW anunciou a chegada do X4 em uma nova versão no país: xDrive20i M Sport com tradicional caimento de teto acentuado ao estilo cupê e o motor bem conhecido pois já é usado no Série 3.

Exterior

Na dianteira os faróis são de LED adaptativos de série e a grade duplo rim com formato exclusivo. As lanternas de LED traseiras enfatizam a largura do veículo, se projetando pela carroceria coupé do BMW X4 com design tridimensional. O para-choque traseiro, tem design mais agressivo e as rodas de 20 polegadas, completam o visual.

BMW/Divulgação BMW/Divulgação

Interior

Já o interior do BMW X4 é equipado com o BMW Live Cockpit Professional. Duas telas, de 12,3 polegadas, exibem as informações do veículo e do sistema de entretenimento, compatível com Apple Car Play e Android Auto.

‌



BMW/Divulgação BMW/Divulgação

O ar-condicionado tem controle de temperatura automático com três zonas. Além do porta-copos, o novo console central acomoda a alavanca seletora de marchas, botões para o sistema start/stop e partida do motor, freio de estacionamento elétrico, controle da multimídia entre outros comandos do veículo.

‌



Motorização

A versão xDrive20i M Sport traz sob o capô um motor de quatro cilindros em linha de 2 litros, TwinPower Turbo, que rende 184 cv de potência e 30,6 kgfm de torque. Neste caso, a aceleração de 0 a 100 km/h é feita em 8,4 segundos, e a velocidade máxima é de 240 km/h. A transmissão é automática de oito marchas, com aletas atrás do volante para trocas manuais. A tração, como o próprio nome do carro já diz, é o integral BMW xDrive.

BMW/Divulgação BMW/Divulgação

Cores e preço

O novo BMW X4 xDrive20i M Sport está disponível em seis opções de cores para a carroceria, Branco Alpino, Preto Safira, Cinza Sophisto, Azul Phytonic, Vermelho Aventurine e Cinza Brooklyn.

‌



Para o acabemento interno, são cinco opções entre Couro Vernasca Preto/Preto, Couro Vernasca Mocha/Preto, Couro Vernasca Vermelho Tacora/Preto, Couro Vernasca Preto com costuras vermelhas e Couro Vernasca Preto com costuras azuis. Aos interessados no modelo, o preço de lançamento é R$ 440.950

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.