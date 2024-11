Com visual ousado, Kia Tasman é oficialmente apresentada Picape quer ameaçar soberania de modelos de marcas tradicionais: será que consegue? Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 29/10/2024 - 14h43 (Atualizado em 29/10/2024 - 14h57 ) twitter

Não era segredo para ninguém que a guia preparava a sua primeira pick-up média. Se até os chineses estão fazendo utilitários e vendendo muito bem obrigado porque as marcas coreanas não fariam o mesmo? Com visual bem arrojado para não dizer polêmico, a Kia mostrou a versão final da pick-up Tasman que chega à Coreia do Sul em 2025, mas não esconde sua vocação global.

A novidade terá motor 2.5 litros a gasolina, que entrega até 281 cv e será rival direto da Toyota Hilux, Chevrolet S10, Ford Ranger, Nissan Frontier, Volkswagen Amarok, Fiat Titano e Mitsubishi L200 Triton. Todavia, o modelo será comercializado nos países da Oceania, África, Oriente Médio e América Latina, só que não há previsão de lançamento no Brasil.

Visualmente, a Kia Tasman tem desenho arrojado e polêmico trazendo novos recursos visuais até então inéditos para os carros da marca com um amplo capô que está disposto sobre o para-choque, além de ter uma grande grade frontal e faróis diminutos na dianteira. A traseira também tem pequenas lanternas no formato de “C” e conta com a logomarca da Kia e o nome do carro na tampa da caçamba.

Por dentro, há um amplo painel de instrumentos digital de 12,3 polegadas e outra tela de 12,3 polegadas de central multimídia com conexão com smartphone, assim como traz um novo padrão de volante com centro quadrado, lembrando veículos dos anos 70 e 80.

A Kia Tasman tem 5,41 metros de comprimento, 3,27 metros de distância entre-eixos, 1,93 metro de largura e 1,89 metro de altura. A picape pode carregar um volume de até 1.173 litros ou 1.195 quilos. Segundo a fabricante, a capacidade de reboque é de 3.500 kg.

Sob o capô, na Coreia do Sul a Kia Tasman terá motor de 2.5 litros a gasolina de até 281 cv e 43 kgfm de torque, o que permite a picape fazer de zero a 100 km/h em apenas 8,5 segundos com a velocidade máxima de 185 km/h.

Já nos outros mercados, a picape também deve ter a opção 2.2 litro turbodiesel de 210 cv com 45 kgfm de torque. De acordo com a fabricante, é possível fazer de zero a 100 km/h em apenas 10,4 segundos.





