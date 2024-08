Como a Renault reverteu a má fama do Gordini nos anos 1960 Teste de resistência teve 50.000km rodados a bordo do pequeno sedã Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 13/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 13/08/2024 - 02h00 ) ‌



Como a Renault reverteu a má fama do Gordini nos anos 1960

A década de 1960 no mercado automobilístico marcou o pioneirismo de várias marcas. Aqui já tínhamos desde modelos acessíveis até caminhões, ônibus e modelos familiares produzidos localmente e um desses carros marcantes foi o Gordini. O carrinho era produzido sob licença da Renault pela Willys Overland começando em 1959 com o Dauphine até 1968 com o Gordini. Porém a fama era de que o carro seria frágil lhe rendeu o apelido de “leite glória (desmancha sem bater)” em alusão ao famoso comercial da época.

Assim, em outubro de 1964, há quase 60 anos, a Willys planejou um evento para comprovar a qualidade do Gordini. Ele cumpriria o recorde de resistência ao rodar 50.000km sem parar no autódromo de Interlagos em São Paulo.

A ideia era do publicitário Mauro Salles que detinha a conta da Willys Overland. Foi construída uma estrutura em Interlagos para abrigar os profissionais envolvidos no recorde que teve aval da Federação Internacional de Automobilismo, a Fia com a presença de Paul Massonet, que homologou o teste.

O Gordini bege claro foi retirado da linha de produção sem qualquer preparação prévia. E foi conduzido pelos pilotos Bird Clemente, Luiz Pereira Bueno, José Carlos Pace, Chiquinho Lameirão, Wilson Fittipaldi Jr, Carol Figueiredo e Geraldo Meirelles. Também Vladimir Costa, Danilo de Lemos e Vitório Andreatta além de Luís Antônio Greco, ex-chefe da equipe Willys de competição também dirigiu o carro.

Foram 133 recordes quebrados ao todo mas o carro quase não consegue completar os 22 dias de teste. Após uma semana Bird Clemente deixou o carro escapar em uma parte de asfalto recém feita e o carro capotou.

Porém foi “desamassado” na hora, recolocado na pista e seguiu rodando sem problemas. Ali foi escrito em uma das peças de estamparia o nome “Teimoso”.

Este colunista que vos escreve já teve a chance de entrevistar Bird Clemente que disse há cerca de 10 anos (o piloto morreu em outubro do ano passado): “o carro de fato era frágil, não era preparado para o Brasil, mas fizeram muitas melhorias no carro na época a partir de então”, disse Clemente.

Por fim o recorre rendeu fama ao carrinho que ainda foi produzido por mais 4 anos. A Willys tinha o projeto M em desenvolvimento, que seria o Renault 12, sucessor do Gordini, que no Brasil deu origem ao Ford Corcel. Isso porque a Ford comprou a Willys Overland em 1967.

A Renault não seguiu no Brasil a partir do final do Gordini. Virtualmente a linha Renault esteve presente nos motores 1.4 usados no Corcel que evoluiu para os motores CHT nos anos 1989 e seguiu até os anos 1990.

Os Renault só voltariam ao Brasil em 1992 com o Clio por meio da aliança AMC (Automóveis e Motores do Brasil).

O recorde foi relembrado no último domingo com um desfile de carros antigos - vários Gordinis, um Dauphine e também um Willys Interlagos além de um clássico R8, cruzaram o autódromo e fizeram uma volta histórica. O evento teve a participação de ex pilotos e também da família do ex-piloto Bird Clemente.

