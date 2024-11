Como é a experiência de dirigir um Wrangler em um evento para trilheiros Jeep promove experiência off-road para clientes da marca com o Jeep Nature: dirigimos o Wrangler nesta aventura Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 30/11/2024 - 15h00 (Atualizado em 30/11/2024 - 15h00 ) twitter

A Jeep é uma marca que caiu no gosto do consumidor em uma nova fase que começou há nove anos quando o Renegade foi lançado. Presente aqui de forma oficial há 30 anos os modelos da plataforma Smal Wide são destaque em suas posições tanto que nos últimos dois anos 360 mil veículos foram vendidos. Desse total, 99.638 veículos foram emplacados só neste ano. Com a tríade Compass, Commander e Renegade, há versões 4x4 em todos os modelos feitos aqui mas também importados como o Wrangler e Gladiator.

Com a intenção de demonstrar o potencial de seus veículos sob condições de trilhas na natureza, a marca iniciou no mês de julho as expedições pelo Brasil do Jeep Nature.

A proposta do Jeep Nature é levar os proprietários de carros da marca Jeep a trilhas que permitem demonstrar sua capacidade off-road. Os percursos são guiados por profissionais, além de proporcionar momentos diferentes entre os passageiros com a passagem dos obstáculos.

As trilhas são divididas em três diferentes níveis, que contam com desafios específicos para cada modelo que será pilotado durante a expedição. São separados da seguinte forma:

4x2 - para os veículos que não possuem tração nas quatro rodas.

4x4 nacionais - para os veículos que possuem tração 4x4, e vão desfrutar de uma trilha off-road leve, como Renegade 4x4, Compass 4x4 e Commander 4x4.

4x4 importados - com obstáculos mais difíceis, tem o intuito de por a prova o controle, força em baixa velocidade e a quantidade de torque disponível nas rodas dos Jeep Wrangler e Gladiator.

Dirigimos o Wrangler em uma das edições paulistas do Jeep Nature que teve 95 veículos participantes, divididos entre 62 carros para os percursos 4x4 e 33 para as trilhas 4x2.

Nos importados Wrangler e Gladiator, o destaque ficou para os trechos com pedras e muito acidentados, em que foi necessário ativar o sistema de tração 4x4 LOW, que permite a seleção da velocidade em que o veículo atuará, até o máximo de 8 km/h.

Wrangler

Atualizado recentemente com novos itens tecnológicos como tela maior com 12,3 polegadas, novas rodas e um discreto visual renovado o Wrangler é feito para puristas do mundo off road. E se destaca no desempenho.

O motor Hurricane 2.0 a gasolina de 272 cv de potência e 40,8 kgfm de torque vem associado ao câmbio automático de oito marchas. O Wrangler tem ainda tração 4x4com reduzida e diferenciais dianteiro e traseiro com bloqueio e barra estabilizadora frontal desconectável. Assim, a trilha fica bem fácil com tamanha capacidade off road.

Vale lembrar que, para obstáculos mais complicados, o Wrangler e o Gladiator contam com um botão " Sway Bar “, que após algumas combinações de comandos fornecidos ao condutor, realiza a desconexão da barra estabilizadora dianteira, o que permite o aumento do curso do sistema de suspensão.

As rodas de 17 polegadas com amplo ângulo de entrada e saída fazem do Wrangler o veículo certo para esse tipo de terreno com auxílio da tecnologia e com boa dose de força a bordo. O Wangler está disponível a partir de R$ 499 mil na rede de concessionários Jeep.

