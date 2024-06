Alto contraste

Como fazer a embreagem durar mais e evitar desgaste prematuro (Freepik/Reprodução)

Hoje em dia 65% dos carros vendido no Brasil tem um câmbio automático, sabemos que os modelos de entrada e a grande parte dos carros que circula na frota do país são equipados com câmbio manual.

Nesse tipo de transmissão é preciso acionar o pedal de embreagem para engatar a proxima marcha e e soltar gradativamente enquanto se acelera o veículo. Esse ato contínuo tem alguns “segredos” que podem fazer a embreagem durar mais ou menos tempo. Em geral uma embreagem dura entre 60 e 100 mil quilômetros mas pode durar muito mais tempo conforme o tipo de uso.

Veja seis dicas importantes para fazer a embreagem durar mais tempo e evitar seu desgaste prematuro:

Não deixe o pé apoiado no pedal. Os instrutores de direção são unânimes em afirmar que esse é o erro mais comum. Com isso o motorista provoca um desgaste acentuado do conjunto da embreagem que perde eficácia além de aquecer o sistema o que pode abreviar e muito a vida útil do câmbio. Ao trocar a marca retire o pé da embreagem ainda que ali adiante seja necessário subir uma ou descer outra marcha.

Evite trocas rápidas de marcha. Pode levar aos desgastes prematuro da embreagem. Ao engatar muito rápido não se obedece a sincronia do sistema mecânico o que também desgasta a embreagem de forma prematura.

Não use a embreagem como freio. Esse é um erro comum: em uma via inclinada o motorista segura a embreagem no ponto controlando o movimento do veículo. Isso causa desgaste elevado na embreagem.

Não saia em segunda marcha. Há um desgaste maior quando o motorista já aciona a segunda marcha esperando uma saída mais “suave” com o veículo. É importante sair sempre em primeira marcha e acionar a embreagem no tempo correto para evoluir com a velocidade do veículo.

Não deixe o carro engatado quando estiver parado. Ao estacionar, use somente o freio de estacionamento com o câmbio em ponto morto. Deixar a embreagem acionada também causa desgastes excessivo no sistema. Se o motorista detectar falha no freio de estacionamento leve a um mecânico de confiança mas não deixe o veículo engatado por um longo período.





