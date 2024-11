Como funciona o sistema híbrido leve que chega em breve aos carros do Brasil Solução começa a chegar aos carros ainda esse ano com a Fiat Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 19/10/2024 - 02h00 (Atualizado em 19/10/2024 - 14h04 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

HD MOTORI/Reprodução HD MOTORI/Reprodução

Os carros híbridos já estão à venda no Brasil há alguns anos. Existem carros híbridos que precisam ser recarregados, outros tem motor elétrico auxiliar e alguns tem propulsão elétrica alimentada pelo motor a gasolina. Não existe um só tipo de carro híbrido.

HD MOTORI/Reprodução HD MOTORI/Reprodução

No entanto, essa tecnologia que tem várias vertentes ficará cada vez mais popular até mesmo nos carros produzidos por aqui. Ainda este ano a Fiat será a primeira marca a oferecer carros com tecnologia híbrida leve que depois será seguida por marcas como Chevrolet e Volkswagen.

Mas como funcionam esses carros com motorização híbrida leve?

‌



O carro com motor híbrido leve usa um motor a combustão interna tradicional - gasolina ou flex - que trabalha com um pequeno gerador que faz o papel de alternador e abastece uma bateria pequena com até 1kwh.

HD MOTORI/Reprodução HD MOTORI/Reprodução

Esse gerador auxilia o motor com alguns cavalos de potência extra. Essa potência reduz um pouco a força necessária pelo motor a combustão e também traz a energia necessária no momento da partida.

‌



HD MOTORI/Reprodução HD MOTORI/Reprodução

Esse gerador também ajuda a reduzir a força necessária do motor em velocidade de Cruzeiro ou velocidade constante.

‌



Com isso a economia de combustível pode chegar a até 20% e nas cidades o torque disponível no motor pode aumentar até 25%. O sistema híbrido leve é o mais simples disponível no mercado e estará cada vez mais popularizado nos veículos vendidos no Brasil.

KIA NIRO HÍBRIDO: faz mais de 20km/l e é bem MELHOR QUE UM COROLLA CROSS (e eu posso provar). VEJA O VÍDEO!

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.