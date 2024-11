Como o setor automotivo reagiu ao efeito Trump? Associações querem diálogo mas eletrificação é dúvida quanto ao futuro Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 11/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 11/11/2024 - 10h11 ) twitter

Trump Official Photos/Reprodução Trump Official Photos/Reprodução

A notícia da última semana foi a eleição de Donald Trump para mais um mandato na Casa Branca. O presidente eleito dos EUA tem uma longa trajetória como empresário do ramo da construção civil e até apresentador de televisão.

Entusiasta dos automóveis, Trump também deve fazer alterações no regime de produção de automóveis e na política tributária dos Estados Unidos, o que poderá afetar toda a indústria automobilística em escala global.

Mas quais foram as reações aos primeiros discursos de Trump após as eleições?

Trump Official Photos/Reprodução Trump Official Photos/Reprodução

O principal sindicato dos trabalhadores da indústria automobilística, o Union Auto Workers, declarou que está pronto para dialogar com o presidente eleito a respeito de condições de trabalho favoráveis dentro das indústrias instaladas nos EUA.

Eletrificação na berlinda

No entanto, há um grande suspense a respeito de quais serão as normas ambientais que Trump irá seguir a respeito da mobilidade. O presidente eleito não é um fã da mobilidade elétrica e contesta decisões de redução de emissões estabelecidas ao nível global.

Trump Official Photos/Reprodução Trump Official Photos/Reprodução

A American Trucking Associations (ATA) já emitiu um documento dizendo que a meta de redução de metade das emissões até 2032 precisam ser revogadas para medidas “tecnologicamente alcançáveis e que tenham em consideração a realidade operacional do setor”.

Trump Official Photos/Reprodução Trump Official Photos/Reprodução

A Zero Emission Transportation Association — ou Associação Transporte Emissão Zero —, que inclui empresas Tesla, RIVIAN, Lucid até a LG (divisão de baterias) disse “Os próximos quatro anos vão ser decisivos para garantir que estas tecnologias são desenvolvidas e implementadas por trabalhadores americanos em fábricas americanas durante gerações.”

Efeito China e México

Trump também tem dito que poderá sobre taxar carros feitos no México e também na China para evitar uma competição com veículos fabricados nos Estados Unidos.

Ainda como discurso de campanha, Trump dizia que poderia taxar carros mexicanos em até 200%, mas agora terá que lidar com marcas que tem fábricas nos EUA mas também no México como Ford, General Motors, Nissan, Stellantis, Honda e Hyundai.

Trump Official Photos/Reprodução Trump Official Photos/Reprodução

Trump disse “Nós vamos dar incentivos e se a China e os outros países quiserem vir para cá vender carros, têm de construir as suas fábricas aqui e contratar os nossos trabalhadores.”, chegou a dizer durante a campanha. É certo que agora Donald Trump irá negociar com o segmento automotivo a respeito de condições para a produção e venda de automóveis no maior mercado do mundo.

