Comparativo T-Cross Highline ou Creta Ultimate: qual é o melhor dos SUVs compactos? Modelo da Volkswagen é mais barato, enquanto o SUV compacto da Hyundai é o mais potente na versão topo de linha; custo de ambos é quase igual Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 14/10/2024 - 11h00 (Atualizado em 14/10/2024 - 11h33 )

Volkswagen T-Cross e Hyundai Creta disputam a ponta no concorrido segmento de SUVs compactos no Brasil. No entanto, o T-Cross é líder e tende a ser seguido de perto pelo recém remodelado Creta. A diferença de vendas entre o primeiro e o segundo colocados é de 6.425 unidades no acumulado do ano. Além disso, neste ano, a dupla recebeu atualizações visuais, um pouco mais conservadoras no caso do T-Cross, para algo mais substancial no Creta, o que levou até mesmo a um novo motor na versão mais cara Ultimate.

Considerando as duas versões mais caras do T-Cross (Highline) e Creta (Ultimate) qual é a compra mais racional considerando apenas os números?

Dimensões: Creta é maior

Se tamanho é documento, o Creta oferece dimensões mais avantajadas diante do Volkswagen. O Volkswagen T-Cross mede 4,21 metros de comprimento, 1,76 metro de largura, 1,57 metro de altura e 2,65 metros de entre-eixos.

O Hyundai Creta mede 4,33 metros de comprimento, 1,79 metro de largura, 1,62 metro de altura, porém 2,61 metros de entre-eixos.

O porta-malas do modelo sul-coreano é de 422 litros e do alemão é de 420 litros. Assim, na prática, o Creta é maior sim, porém em espaço para os passageiros o Volkswagen é mais generoso apesar do elevado túnel central e ambos têm o mesmo nível de porta-malas.

Motorização - Vantagem clara para o Creta Ultimate

O Creta deixou de ser equipado com motor 2.0 Nu aspirado e passou a ser vendido com motor 1.6 litro turbo GTDI, que entrega até 193 cv e 27 kgfm de torque. Com isso, na versão topo de linha o SUV da Hyundai é mais potente do que o T-Cross Highline 250 TSI, que tem motor 1.4 litro turbo, que entrega até 150 cv com 25,5 kgfm de torque.

Embora o Volkswagen tenha bom nível de entrega com esse motor ainda ficará atrás do Creta que alcança uma velocidade máxima de 210 km/h e acelera de 0 a 100 km/h em 7,8 segundos. O T-Cross Highline chega a 202km/h e faz 0-100km/h em 8,6s.

No entanto, vale lembrar que essa é a motorização de versões topo de linha de Creta e T-Cross. As versões Sense 200 TSI, 200 TSI e Comfortline 200 TSI do T-Cross são equipadas com motor 1.0 litro turbo de até 128 cv e 20,4 kgfm de torque. Já as opções Comfort, Limited, Platinum e N Line contam com motor 1.0 TGDI de até 120 cv e 17,5 kgfm de torque no caso do Creta, que neste caso parece ter desvantagem.

T-Cross ainda é mais equipado

A Volkswagen oferece o T-Cross com central multimídia Volksplay de 10,1 polegadas, enquanto o Hyundai Creta conta com duas amplas telas de 10,25 polegadas, sendo uma de painel de instrumentos e outra de multimídia com sistema BlueLink. A Volkswagen oferece painel digital de 10,25 polegadas apenas na opção T-Cross Highline 250 TSI. Ademais, o modelo sul-coreano conta com serviços de concierge como Bluelink.

Todavia, a vantagem do Hyundai Creta para por aí, uma vez que o Volkswagen T-Cross vem com sistemas ADAS já nas versões mais baratas, o que no Creta vai acontecer apenas nas configurações topo de linha. No caso e airbags, controle de tração e estabilidade, freios ABS e outros itens de segurança obrigatórios, o pacote é similar.

T-Cross é mais barato

O Volkswagen T-Cross é mais barato na comparação final, visto que tem preço inicial de R$ 119.890 na configuração Sense 200 TSI, R$ 148.990 na opção 200 TSI, R$ 167.790 Comfortline 200 TSI e, por fim, R$ 180.690 na versão topo de linha Highline 250 TSI. Porém, ao escolher teto solar e outros itens seu preço supera fácil os R$ 190 mil e com isso é preciso ter atenção na hora de comparar.

Por sua vez, o Hyundai Creta custa R$ 141.890 na opção Comfort, R$ 156.490 na versão Limited, R$ 172.690 na configuração Platinum, R$ 182.090 na opção N Line e R$ 189.990 na configuração Ultimate. Assim, a Huyndai leva um pouco de vantagem no preço, porém sempre é difícil encontrar descontos no seu valor de tabela, enquanto a rede Volkswagen costuma oferecer descontos de forma pontual.

