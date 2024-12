Compass retoma liderança e deve terminar ano como SUV médio mais vendido Compass teve quase 5.000 unidades vendidas em novembro Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 04/12/2024 - 10h00 (Atualizado em 04/12/2024 - 10h00 ) twitter

Marcos Camargo Jr. 28.11.2024

O segmento de SUvs médios é um dos mais disputados pelas montadoras. E em novembro a Jeep emplacou 11.049 unidades tendo o Compass como grande estrela da marca: 4.979 unidades emplacadas no mês passado. Foram 111 mil unidades da Jeep vendidas ao longo deste ano.

Marcos Camargo Jr. 28.11.2024

O Jeep Compass ficou bem à frente do Toyota Corolla Cross que teve 4.008 unidades vendidas e bem mais distante do Caoa Chery Tiggo 7 que teve 3.392 unidades vendidas.

Jeep/Divulgação

Até o Renegade que já liderou o segmento também vem crescendo nas vendas. Foram vendidas 4.593 unidades em novembro e está muito perto de bater a marca das 50 mil unidades em 2024. No acumulado do ano, ele já soma 49.897 vendas e mantém seu crescimento de cerca de 10% em relação ao mesmo período do ano passado. Embora não seja líder de segmento, posto que pertence ao T-Cross (9.468 unidades vendidas), o Renegade é um dos modelos que mais cresceram em vendas ao longo do ano.

Jeep Commander chega à linha 2025 mais barato e com novo motor de 272cv

Em novembro, o Commander emplacou 1.447 unidades e superou a marca das 15 mil vendas no ano, com um total de 15.215 emplacamentos no acumulado de 2024.

