Concessionárias Honda iniciam vendas do New City 2025 Sedã e hatch farão parte de uma ação nacional de vendas chamada "Dia D" na rede Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 08/11/2024 - 16h46 (Atualizado em 08/11/2024 - 16h46 )

Honda/Divulgação Honda/Divulgação

Por ocasião do lançamento do New City 2025, a rede de concessionários Honda começa a expor as versões hatch e sedã nas lojas. As novidades da linha Honda City estrearam há uma semana e agora os carros estão chegando à rede de concessionários.

Honda/Divulgação Honda/Divulgação

Há mudanças de visual tanto no hatch quanto no sedã do New City 2025. A linha hatch ganha um visual mais jovial e o sedã fica mais sofisticado, há novos equipamento como freio eletrônico de estacionamento, carregador de celular por indução e mais versões com pacote Honda Sensing (agora na EX e EXL)

Principais mudanças de equipamentos

Além do visual há novidades como o pacote Honda Sensing disponível desde a versão EX. O controle de Cruzeiro adaptativo ganha a função low speed follow além do alerta de saída de faixa, comutação de farol alto e outros itens já conhecidos. O freio eletrônico de estacionamento vem com a adição dos freios a disco também nas rodas traseiras para todas as versões.

‌



Marcos Camargo Jr. 08.11.2024 Marcos Camargo Jr. 08.11.2024

Novo Visual na frente

O Honda City 2025 sedã ganha novo para-choque, grade com preenchimento horizontal e acabamento cromado na parte superior da dianteira. Nas lanternas há um novo arranjo horizontal e também novos pára-choques que resultam em 2,5cm a mais no comprimento.

Marcos Camargo Jr. 08.11.2024 Marcos Camargo Jr. 08.11.2024

A versão hatch adota visual distinto. O City Hatch 2025 tem acabamento Black Piano na junção com o capô. A grade passa a ter um perfil mais esportivo tipo colmeia. O para-choque traseiro também ganha moldura inferior em preto, e nas dimensões do Hatchback o comprimento é apenas 2mm maior.

‌



Marcos Camargo Jr. 08.11.2024 Marcos Camargo Jr. 08.11.2024

Na versão de entrada, a LX, as rodas de liga leve são aro 15” com acabamento diamantado e fundo cinza. Nas versões EX, EXL e Touring do New City Sedã as rodas são aro 16” com acabamento diamantado e fundo preto, as mesmas do New City Hatcback EX e EXL. A versão Touring do Hatchback tem uma opção exclusiva de rodas, com acabamento escurecido e fundo preto.

‌



Interior do Honda City 2025

A grande novidade está no freio de estacionamento eletrônico (EPB) – exclusividade na categoria e também um novo console. A chegada destes equipamentos trouxe também a adoção de freios traseiros a disco. Também há carregador sem fio de celulares e a partir das versões EX há novas portas USB: duas do tipo A no painel dianteiro e duas do tipo C para os ocupantes do banco traseiro. A Honda também trouxe uma nova câmera de ré com melhor resolução e mudanças na multimídia.

Honda/Divulgação Honda/Divulgação

Desde a versão EX, por exemplo, o painel conta com quadro de instrumentos com tela TFT de 4,2” colorida – nas versões EXL e Touring, a tela TFT é de 7”, multiconfigurável. Outra melhoria é o ar-condicionado digital Dual Zone e novos acessórios.

Marcos Camargo Jr. 08.11.2024 Marcos Camargo Jr. 08.11.2024

O motor da linha City não muda: segue 1.5 aspirado com 126 cv a 6.200 rpm, seja com etanol ou com gasolina. O torque máximo é de 15,8 kgfm a 4.600 rpm (etanol) e 15,5 kgfm a 4.600 rpm (gasolina). O câmbio CVT oferece os sistemas Step-shift e EDDB (Early Down-shift During Braking).

Versões, preços e cores

New City Sedã LX – R$ 117.500,00

New City Sedã EX – R$ 126.000,00

New City Sedã EXL – R$ 134.200,00

New City Sedã Touring – R$ 142.400,00

Cores – Branco Tafetá Sólido, Preto Cristal Perolizado, Prata Platinum Metálico, Cinza

Basalto Metálico, Azul Cósmico Metálico e Branco Topázio Perolizado

New City Hatchback LX – R$ 117.500,00

New City Hatchback EX – R$ 125.000,00

New City Hatchback EXL – R$ 133.200,00

New City Hatchback Touring – R$ 141.400,00

Cores – Branco Tafetá Sólido, Preto Cristal Perolizado, Prata Platinum Metálico, Cinza

Basalto Metálico, Cinza Grafeno Metálico, Azul Cósmico Metálico, Branco Topázio e Vermelho Supernova Perolizado.

HONDA CITY 2025: E O TURBO? E o híbrido? E os preços? VEJA O VÍDEO!





