Confira 7 carros para PCD com desconto em abril de 2025

Volkswagen/Divulgação Volkswagen/Divulgação

O mercado de automóveis para PCD segue em alta no Brasil. Mas os descontos e isenções variam de marca para marca e também conforme o modelo e versão. O R7-Autos Carros apurou quais são os principais descontos válidos nas tabelas de abril. Veículos como Fiat Cronos, Nissan Kicks e Volkswagen Polo são destaques com bônus de fábrica.

Polo Sense para PCD

O Polo Sense 2025 para PCD tem o motor 1.0 170TSI de 116cv e 20kgfm de torque combinado com câmbio automático de seis marchas,

Volkswagen Polo Sense - Volkswagen/Divulgação

Sendo uma versão de entrada traz 4 airbags, multimídia VW Play com tela de 10 polegadas, alarme e chave presencial, farois em LED, painel digital de 8 polegadas e rodas de aço com calota de 16 polegadas. Até o final de abril a Volkswagen está com vendas para PCD com isenção de IPI, ICMS reduzido e bônus de 7%. Assim, o preço de R$ 107.990 cai para R$ 88.954.

Fiat Cronos Precision para PCD

A Fiat vem oferecendo condições especiais para vendas diretas e também para o público PCD. Além de isenção de ICMS e IPI, há bônus com descontos que podem chegar a R$ 27 mil.

Fiat/Divulgação Fiat/Divulgação

Embora compartilhem do mesmo motor 1.3 Firefly de 107cv e câmbio do tipo CVT automático, a versão Drive é mais simples com calotas plásticas mas tem multimídia Uconnect, ar e direção elétrica. A Precision é bem mais equipada e traz farol LED, rodas de liga e detalhes cromados.

Marcos Camargo Jr. 29.08.2024 Marcos Camargo Jr. 29.08.2024

A versão Cronos Drive 1.3 CVT de R$ 109.990 cai para R$ 84.493 e na versão Precision 1.3 CVT o preço de R$ 119.990 cai para R$ 92.878.

Chevrolet Tracker para PCD

A GM está oferecendo bons descontos em abril para a linha do Onix mas também do Tracker com até R$ 41 mil de abatimento sobre o valor da tabela.

Chevrolet/Divulgação

A versão Premier é a única com isenção de IPI e ICMS além de bônus. O Tracker Premier tem motor 1.2 turbo de 133cv e câmbio automático e tem pacote de itens de série que incluem farois em LED, bancos em couro, multimídia com wifi nativo e sistema OnStar entre outros e o preço de R$ 190.540 cai para R$ 148.545. Tracker turbo AT R$ 119.990 cai para R$ 105.840. No entanto a versão Turbo AT tem motor 1.0 turbo de 116cv, bancos em tecido, calotas e lista mais reduzida de itens de série.

Linha Citroën para PCD

Toda a linha Citroën oferece descontos generosos para os clientes PCD com abatimentos que podem chegar a R$ 27 mil.

Marcos Camargo Jr. 06.03.2025

O sedã You! T200 CVT que custa R$ 103.690 cai para R$ 85.594 com descontos e isenções. O Basalt tem isenção de ICMS e a versão Feel de R$ 116.900 cai para R$ 91.267 enquanto a Shine de R$ 118.200 cai para R$ 92.364. O Citroën Aircross tem bônus de fábrica em todas as versões. A Feel Pack sai de R$ 135.700 para R$ 109.570 enquanto a Shine cai de R$ 144.190 para R$ 116.425. Em rodos os casos a motorização da linha C3 You!, Basalt e Aircross é a mesma: motor T200 turbo de 130cv e câmbio automático CVT.

BYD Dolphin Mini para PCD

O elétrico mais vendido do país também está com descontos em abril. Os clientes PCD recebem isenção integral de IPI e parcial de ICMS. A BYD pratica o valor de R$ 99 mil.

BYD/Divulgação Picasa

O motor do Dolphin Mini é de 75cv com 13,8kgfm de torque e com bateria de 38kwh é homologado para 280km no ciclo do Inmetro.

