Confira os 50 carros mais vendidos em outubro de 2024: quem ganhou e quem perdeu? Polo segue líder com Strada bem perto; Renault perde espaço entre os mais vendidos Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 04/11/2024 - 11h46 (Atualizado em 04/11/2024 - 14h01 )

O mês de outubro de 2024 foi positivo para o mercado de carros zero quilômetro. Com 248.005 veículos, entre automóveis e comerciais leves vendidos no Brasil em outubro de 2024, o crescimento chega a 11% em relação ao mesmo período do ano passado.

Há destaques positivos como o Polo que segue crescendo com quase 15 mil unidades comercializadas em um mês, a Fiat Strada que ficou perto do novo líder e a liderança do T-Cross que segue líder isolado. Entre as marcas que mais perderam espaço estão a Renault e, por outro lado, a BYD, segue crescendo e já é a décima colocada no ranking de marcas de acordo com a Fenabrave.

Concessionária apostam em diversas promoções para vender os carros que estão parados nas lojas

No ranking geral, o Volkswagen Polo (somando o Track e o Polo atual) vendeu 14.969 unidades, à frente da Fiat Strada que fechou outubro com 14.462 unidades vendidas. O Hyundai HB20 avançou sobre o Onix e demais compactos e foi o terceiro com 10.795 unidades vendidas.

Carro mais em conta da Volkswagen é o Polo Track Felipe Salomão 17.04.2023

Entre os SUVs, o Volkswagen T-Cross também foi bem com 9.265 unidades sendo o líder isolado do segmento à frente do Tracker (6.841 unidades), Kicks (6.610 unidades) e Creta que ficou bem perto mesmo em meio à troca de modelos com a reestilização e vendeu 5.988 unidades. O Jeep Compass segue líder entre os médios e vendeu 5.043 unidades, bem próximo do Corolla Cross com 4.806 unidades.

‌



Marcos Camargo Jr. 23.09.2024 Marcos Camargo Jr. 23.09.2024

Entre as picapes, além da Strada, a Fiat Toro segue líder de segmento com 5.438 unidades, bem melhor que as rivais como a Ford Maverick importada. A Rampage segue indo bem com 2.370 unidades vendidas no mesmo período. No andar de cima a Toyota Hilux segue líder com 4.736 unidades, seguida pela Ford Ranger com 3.817 unidades com destaque, pois foi a utilitária que mais cresceu neste ano superando com folga a Chevrolet S10 com 2.660 unidades.

Ford confirma: Ranger Black voltará na atual geração

Se por um lado marcas como a BYD vem crescendo nas vendas entre os eletrificados com Dolphin Mini (2.808 unidades) e BYD Song Plus (1.222 unidades), a Renault vem perdendo espaço e market share. Há um ano atrás o Kwid vendeu 6.394 unidades e o Duster outras 2.891 unidades em outubro e esse ano o subcompacto e o SUV venderam bem menos: 4.272 unidades do Kwid e 2.005 unidades do Duster. O Renault Kardian que já tem seis meses de mercado ainda não incomoda os rivais e vendeu 3.062 unidades, menos que no mês anterior, por exemplo, com 3.325 unidades.

‌



Teste com o novo Renault Kardian: o que ele tem de Sandero? Renault/Divulgação

1º) Volkswagen Polo 14.969

2º) Fiat Strada 14.642

‌



3º) Hyundai HB20 10.795

4º) Fiat Argo 9.265

5º) Volkswagen T-Cross 9.176

6º) Chevrolet Onix 8.868

7º) Chevrolet Tracker 6.841

8º) Nissan Kicks 6.610

9º) Fiat Mobi 6.504

10º) Hyundai Creta5.988

11º) Volkswagen Nivus 5.772

12º) Volkswagen Saveiro 5.620

13º) Honda HR-V 5.445

4º) Fiat Toro 5.438

15º) Jeep Renegade 5.215

16º) Jeep Compass 5.043

17º) Fiat Cronos 5.029

18º) Toyota Corolla Cross 4.806

19º) Toyota Hilux 4.736

20º) Chevrolet Onix Plus4.614

21º) Renault Kwid 4.272

22º) Hyundai HB20S 4.256

23º) Fiat Fastback 4.114

24º) Caoa Chery Tiggo 7 4.044

25º) Ford Ranger 3.817

26º) Toyota Corolla 3.785

27º) Fiat Pulse 3.268

28º) Volkswagen Virtus 3.210

29º) Renault Kardian 3.062

30º) Toyota Yaris HB 2.912

31º) Chevrolet Montana 2.837

32º) BYD Dolphin Mini 2.808

33º) Chevrolet Spin 2.744

34º) Chevrolet S10 2.660

35º) Ram Rampage 2.370

36º) Fiat Fiorino 2.252

37º) Toyota Yaris SD 2.185

38º) Renault Duster 2.005

39º) Citroën C3 1.982

40º) Toyota SW4 1.929

41º) GWM Haval H6 1.927

42º) Honda City Hatch 1.843

43º) Jeep Commander 1.807

44º) Peugeot 2008 1.747

45º) Volkswagen Taos 1.741

46º) Honda City Sedan 1.580

47º) Caoa Chery Tiggo 8 1.282

48º) BYD Song Plus 1.222

49º) Renault Master 1.191

50º) Renault Oroch 1.146













