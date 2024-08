Confira os descontos da Chevrolet Tracker para o público PCD Preços valem para o mês de agosto mas podem mudar a qualquer momento Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 04/08/2024 - 10h00 (Atualizado em 04/08/2024 - 10h00 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Chevrolet Tracker 2025 já sente o peso da idade: veja avaliação

A Chevrolet está oferecendo condições especiais para a compra do SUV Tracker no segmento PCD (Pessoas com Deficiência). Aproveite as isenções e bônus de fábrica para obter descontos significativos em todos os modelos do Tracker. Entre as versões, a Premier se destaca com vantagens adicionais. A princípio os preços valem para o mês de agosto mas podem mudar a qualquer momento.

Chevrolet Tracker feita na Argentina custa até R$ 200 mil Chevrolet/Divulgação

Descontos e Condições

Chevrolet Tracker Premier: A versão topo de linha do Tracker 2025, equipada com motor 1.2 turbo de 133 cv e câmbio automático de seis marchas, inclui ar condicionado digital, sistema de multimídia com espelhamento sem fio e Wi-Fi, bancos em couro, assistente de estacionamento e carregador sem fio. Com o desconto especial, o preço do Tracker Premier cai para R$ 150 mil, representando uma economia de até R$ 28 mil.

Chevrolet Tracker 2025 já sente o peso da idade: veja avaliação

Chevrolet Tracker LT: A versão intermediária oferece um desconto de R$ 18 mil, resultando em um preço final de R$ 125,2 mil. O Tracker LT vem com rodas aro 17 com calotas, retrovisor elétrico, entradas USB traseiras, sistema de multimídia e sensor de estacionamento.

Publicidade

Chevrolet Tracker 2025 já sente o peso da idade: veja avaliação

Chevrolet Tracker LTZ: Acrescentando R$ 20 mil ao valor da versão LT, o Tracker LTZ tem um preço final de R$ 137,7 mil. Esta versão inclui rodas de liga aro 18, alertas de ponto cego e de colisão, entre outros recursos.

Chevrolet Tracker 2025 já sente o peso da idade: veja avaliação

Chevrolet Tracker Turbo AT: A versão de entrada Turbo AT possui um desconto de R$ 14 mil, reduzindo seu preço para R$ 105,8 mil, em comparação com o preço normal de tabela FIPE de R$ 119,9 mil. O Tracker Turbo AT oferece multimídia, OnStar, Wi-Fi, ar condicionado manual, trio elétrico e rodas de aço aro 16 com calotas.

Publicidade

News Motor_https://newsmotor.com.br/hora-de-comprar-suvs-ficam-mais-baratos-para-competir-com-concorrentes-chineses/

Chevrolet Tracker RS: Com um desconto de R$ 26 mil, o Tracker RS tem um preço final de R$ 149,1 mil. Este modelo destaca-se pelo visual esportivo, teto solar, bancos em couro exclusivos e o mesmo motor 1.2 turbo da versão Premier.

Chevrolet Tracker 2025 já sente o peso da idade: veja avaliação

Aproveite os Benefícios

Publicidade

Essas ofertas são uma excelente oportunidade para adquirir um Chevrolet Tracker com condições vantajosas. Verifique as condições e aproveite os descontos disponíveis para clientes PCD.

CHEVROLET TRACKER Premier 2025: preços e conteúdos de TODAS AS VERSÕES. VEJA O VÍDEO!