Confirmada no Brasil, chinesa GAC terá carro 'anti' Dolphin Monovolume elétrico pode ser uma das apostas por aqui Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 03/11/2024 - 11h00 (Atualizado em 03/11/2024 - 11h00 )

Minestério da China/Reprodução Minestério da China/Reprodução

A GAC é uma das novas marcas chinesas que apostam no mercado nacional. Com R$ 5,5 bilhões previstos, a marca é uma das maiores na China e acaba de registrar um compacto elétrico que certamente teria chances no Brasil: o AY2.

Minestério da China/Reprodução Minestério da China/Reprodução

Esse compacto tem porte e semelhanças com o BYD Dolphin, um dos elétricos mais vendidos por aqui por porte de monovolume. A estreia oficial deve ocorrer no salão de Guangzhou em novembro, com chegada ao mercado prevista para o começo de 2025.

Minestério da China/Reprodução Minestério da China/Reprodução

O visual do carro é bem aerodinâmico sem ser “arrojado” demais. Traz faróis menores com DRL embutido, grade inferior bem próxima do solo e traseira limpa com porte alongado como em um monovolume. Não há dados de motorização, mas o AY2 parece ter porte do Aion V que será lançado no Brasil tão logo a marca de estabeleça por aqui.

Minestério da China/Reprodução Minestério da China/Reprodução

A GAC também está em processo de internacionalização. Já tem fábrica na Tailândia, vende cerca de 33 mil unidades por mês na China (é a sexta marca em vendas no mercado chinês atrás da BYD, Tesla, Geely, Li Auto e Hima) e quer chegar ao volume de 1 milhão de unidades produzidas por ano em 2026.

A entrada da marca no Brasil foi anunciada em uma reunião entre o vice-presidente brasileiro Geraldo Alckmin e o presidente da GAC, Feng Xingya há dois meses.

