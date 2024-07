Confirmado no Brasil, SUV da Hyundai tem consumo divulgado pelo Inmetro SUV de grande porte terá motor V6 de 295 cv e chega ao Brasil ainda neste ano Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 21/07/2024 - 11h00 (Atualizado em 21/07/2024 - 11h00 ) ‌



O Inmetro divulgou os dados de consumo do novo Hyundai Palisade, confirmado para chegar por aqui no segundo semestre. O SUV de grande porte e perfil de luxo apresentado no início do ano em um evento voltado ao mercado brasileiro, será equipado com um motor V6 de até 295 cv.

Além dos números de consumo, o Inmetro revelou as versões Signature e Ultimate, indicando a intenção da Hyundai de oferecer duas opções do Palisade no Brasil. No entanto, a marca sul-coreana não detalhou os dados específicos do novo crossover, que entrará no mercado como concorrente direto do Chevrolet Trailblazer e do Toyota SW4.

Segundo os dados divulgados pelo Inmetro, o consumo do Palisade ficou em aproximadamente 7,3 km/l na cidade e 9,9 km/l na estrada, utilizando apenas gasolina. O modelo é equipado com um motor 3.8 V6 de 295 cv e 36 kgfm de torque, com tração integral e transmissão automática de oito velocidades.

Visualmente, o SUV se destaca pela ampla grade frontal cromada e pelos faróis verticais bem destacados, além das lanternas traseiras também na vertical, com um design robusto. O novo Hyundai Creta, já apresentado na Índia e com lançamento previsto para breve no Brasil, compartilha alguns elementos de design com o Palisade. Internamente, o veículo oferece uma central multimídia de 12,3 polegadas com conectividade Android Auto e Apple CarPlay, além de um painel de instrumentos digital também de 12,3 polegadas.

Entre os equipamentos esperados para o Palisade no mercado brasileiro estão sete airbags, controle de cruzeiro adaptativo, monitoramento de ponto cego, assistente de permanência em faixa, ar-condicionado de duas zonas, faróis em LED, carregador de smartphones por indução, entre outros recursos.

