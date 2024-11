Congresso do Mecânico vai reunir 7.000 profissionais em São Paulo neste sábado Evento voltado para mecânicos debate tecnologia e temas importantes do dia a dia Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 16/10/2024 - 23h00 (Atualizado em 16/10/2024 - 23h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Revista O Mecânico/Reprodução Revista O Mecânico/Reprodução

O 7º Congresso Brasileiro do Mecânico (7CBM), um dos principais eventos do setor automotivo, acontecerá em 19 de outubro de 2024, no Pavilhão Amarelo do Expo Center Norte, em São Paulo. Organizado pela revista O Mecânico, em comemoração aos seus 40 anos, em parceria com a Loja do Mecânico, o congresso espera reunir mais de 7 mil participantes, entre mecânicos, empresários de oficinas, profissionais do pós-venda e estudantes.

Revista O Mecânico/Reprodução Revista O Mecânico/Reprodução

Temas como eletrificação e aplicação dos carros híbridos no dia a dia, motores três cilindros e a manutenção deles no dia a dia, retífica de motores atuais, lubrificação e suspensão estarão entre os temas do Congresso.

Revista O Mecânico/Reprodução Revista O Mecânico/Reprodução

Impacto no Setor Automotivo

‌



O setor de mecânica automotiva no Brasil conta com mais de 120 mil empresas, gerando mais de 750 mil empregos diretos e indiretos e atendendo uma frota de mais de 57 milhões de veículos. O congresso visa fortalecer esse setor em expansão, proporcionando atualização de conhecimento e troca de experiências.

Workshops e Atividades Práticas

Os workshops incluirão atividades teóricas e práticas, com uma área de Test Drive onde os mecânicos poderão dirigir carros elétricos e híbridos, entendendo melhor suas aplicações.

‌



Revista O Mecânico/Reprodução Revista O Mecânico/Reprodução

Nos boxes técnicos, os participantes poderão interagir com especialistas de empresas como KSPG, Valvoline, Stellantis, Mecânico Pro, e Grupo Frasle, abordando temas como reparo de motores e gestão eficiente de oficinas.

Revista O Mecânico/Reprodução Revista O Mecânico/Reprodução

Expectativa de Público

Nas edições anteriores, o Congresso Brasileiro do Mecânico atraiu mais de 30 mil pessoas nas seis edições já realizadas. Para este ano, a expectativa é ultrapassar os 7.000 profissionais.

‌



Informações do Evento

Data: 19 de outubro de 2024

Horário: 8h às 19h

Local: Expo Center Norte | Pavilhão Amarelo (Av. Otto Baumgart, 1000 – Vila Guilherme, São Paulo-SP)

Inscrições e programação: GARANTA O INGRESSO

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.