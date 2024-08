Conheça a Nova Rampage Rebel Ignition: Detalhes e Especificações Nova versão traz várias atualizações e melhorias em comparação com o modelo atual Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 02/08/2024 - 21h00 (Atualizado em 02/08/2024 - 21h00 ) ‌



A Rampage tem se destacado no mercado brasileiro, superando a marca de 20.000 unidades vendidas em apenas um ano. Agora, a marca do grupo Stellantis está pronta para diversificar sua linha com a introdução de uma nova versão: a Rampage Rebel Ignition. Embora o nome tenha sido revelado recentemente, o modelo já apareceu em fotos vazadas publicadas pelo FCA Fan Brasil.

Novidades da Rampage Rebel Ignition

A nova versão Rebel Ignition traz várias atualizações e melhorias em comparação com o modelo atual. Entre as principais novidades estão:

Motorização: A Rebel Ignition estreará um novo motor 2.2 turbodiesel de 200 cv, que começará a substituir o motor 2.0 Multijet.

Design Exterior: A nova cor exclusiva, um vibrante vermelho alaranjado, junto com um santantônio redesenhado, conferem um visual diferenciado. Além disso, o modelo contará com bancos em couro com detalhes em laranja.

Equipamentos e Tecnologia: A Rebel Ignition incluirá o mesmo pacote completo da Rampage, que abrange:

Pacote ADAS completo

Painel digital de 10 polegadas

Ar condicionado digital automático de duas zonas

Sistema de multimídia de 12,3 polegadas com espelhamento sem fio

Freio de estacionamento eletrônico

Preços e Disponibilidade

Atualmente, a versão Rebel com motorização a gasolina (2.0 Hurricane 4 com tração 4x4) tem o preço de R$ 261,9 mil, enquanto a versão diesel custa R$ 251,9 mil. Resta saber se a Rebel Ignition será uma adição ao portfólio existente ou se substituirá a versão turbodiesel atual. Fique atento às atualizações para mais informações sobre a disponibilidade e preços finais da nova Rampage Rebel Ignition.

