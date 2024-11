Conheça o museu de carros antigos que será aberto em Campos do Jordão CARDE promete exibir um acervo de 500 veículos em um contexto histórico único no país Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 16/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 16/11/2024 - 02h00 ) twitter

O universo do antigo mobilismo no Brasil ganhará contornos de maior refinamento e um acervo bem amplo de modelos clássicos. Essa é a proposta do CARDE, sigla para “Carro, Arte, Design e Educação”, um museu com contornos de filantropia em Campos do Jordão e que será aberto ao público dia 28 de novembro.

O espaço tem um projeto arquitetônico único e fica em uma floresta preservada de araucárias com 6.000m2. A ideia mescla modelos de museus vistos na Europa e Estados Unidos onde são narrados os fatos históricos tendo o automóvel como um dos personagens principais.

O acervo terá cerca de 500 carros antigos que serão expostos no formato rotativo. O R7-Autos Carros já teve acesso à parte desse acervo em um local próximo ao museu que será inaugurado dentro de alguns dias.

Além dos carros, a organização do espaço prevê áreas temáticas como, por exemplo, veículos de governo, projetos especiais de visionários brasileiros, automobilismo nacional entre outros temas. Assim, clássicos nacionais como o Brasinca Uirapuru ou o Aruanda, ambos nacionais de 1964, convivem com um Fiat 147 GLS da década seguinte ou com um Cord 1931, ou ainda um Hispano Suiza.

“Fizemos o CARDE com carinho e o máximo direcionamento para a qualidade tanto da informação a ser compartilhada quanto à riqueza na contextualização dos objetos em exposição. Foi feita uma curadoria meticulosa em todos os sentidos. No caso do acervo de automóveis, a meta foi chegar a um alto nível de originalidade e representatividade histórica. E conseguimos. Com o CARDE, queremos que objetos que muitas vezes estão distantes de grande parte da população, como o automóvel raro, a obra de arte e até mesmo a história, agora estejam acessíveis", afirma Luiz Goshima, idealizador do projeto e diretor-executivo do museu, que também atua como conselheiro e membro honorário da Fundação Lia Maria Aguiar (FLMA).

Com uma ampla experiência e imersão no mundo dos carros antigos o CARDE quer ser referência em espaço para os antigomobilistas e abrira ao público dentro de alguns dias. O CARDE tem como endereço a Rua Benedito Olímpio Miranda, 280, Alto da Boa Vista, em Campos do Jordão, a cerca de 15 minutos do Capivari.

