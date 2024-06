Conheça os carros mais vendidos até agora em junho de 2024

Alto contraste

Hyundai HB20 2023 (Honda/Divulgação )

Dados parciais das vendas de veículos novos mostram uma mudança no ranking. Dados da Fenabrave apontam para a liderança do Hyundai HB20 que emplacou 7.085 unidades até o dia 18 de junho considerando apenas as vendas deste mês.

O número foi bem superior ao do Volkswagen Polo que vendeu 5.051 unidades registrando queda. A Volkswagen foi afetada por dificuldades no fornecimento de peças por conta das inundações no Rio Grande do Sul. Em seguida veio o Chevrolet Onix que vendeu 4.879 unidades. Mesmo com os impactos sobre a fábrica de Gravataí o Onix Plus se mantém como sedã mais vendido do país com 3.871 unidades. Crescimento de quase 17% sobre maio apesar da restrição na produção.

O Fiat Mobi foi o quinto mais vendido no período com 3.563. Já o Hyundai Creta também retomou a liderança do segmento de SUVs e vendeu 3.352 unidades e o Tracker veio logo atrás com 3.233 unidades crescendo mais de 16% entre maio e junho.

O Argo veio bem apesar da queda de 3% nas vendas com 3.231 unidades. O Kicks perdeu um pouco o ritmo caindo 17,9% até agora com 2.912 unidades. O Volkswagen Nivus vendeu até agora 2.876 unidades enquanto o T-Cross caiu bastante perdendo a liderança: até agora vendeu 2.865 unidades.

Ainda pode ser cedo para cravar que o mercado de carros novos vai mudar. Algumas fábricas seguem com produção restrita por falta de peças e algumas marcas e modelos tendem a alçar voos mais altos.





