Conheça os carros que já passaram pela garagem de Donald Trump Presidente eleito já teve Limousine com o próprio nome e Lamborghini Diablo que ficou famoso Autos Carros|Marcos Camargo Jr 07/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 07/11/2024 - 09h45 )

Trump com o seu Rolls Royce 1956

Donald Trump foi eleito e voltará a ocupar o cargo de presidente dos Estados Unidos a partir de janeiro de 2025. Com uma longa carreira de empresário do ramo da construção civil, entretenimento e até apresentador de programa de TV, Trump também tem uma relação próxima com carros.

A bordo de uma Limousine Cadillac

Aqui vale uma curiosidade: Donald Trump já não é mais visto ao volante há vários anos, mas sempre revelou ter paixão por carros extravagantes. Veja os carros que já passaram pela garagem do presidente eleito:

Limousine Cadillac presidencial

Um dos primeiros xodós de Trump foi um Rolls-Royce Silver Cloud 1956. Seu pai era cliente da Mercedes Benz, mas o primeiro carro de Trump foi um veículo britânico. O Rolls Royce era símbolo dos empresários ricos de Nova York além das Limousines, e Trump foi fotografado várias vezes até os anos 1980 com esse veículo.

Limousine Trump Golden Séries 1988

No final dos anos 1980, depois de ter algumas Limousines, a Cadillac e a Dillinger Coach Works fizeram, a pedido do então empresário, a “Trump Golden Séries Limousine”. O veículo tinha dois bares, TV e videocassete, escritório com fax e telefone e servia entre deslocamentos mais longos de Nova York a Atlantic City, onde Trump tinha cassinos e um hotel.

Trump sempre gostou de carros esportivos como o Lamborghini

O carro mais icônico de Trump após a Limousine Cadillac foi o Lamborghini Diablo 1997. Na cor azul elétrico, o esportivo italiano foi bastante usado pelo então empresário e apresentador do reality show O Aprendiz. O carro deixou de ser usado por Trump há vários anos e só recentemente foi vendido por US$ 1,1 milhão, cerca de R$ 6,6 milhões.

Trump ao lado de um Cadillac com a placa que trazia suas inicias

Trump também comprou em 2005 um Mercedes Benz SLR McLaren conversível e deu para esposa Melania.

Lamborghini Diablo

Em 2011, Trump comprou um dos carros da série Indianapolis 500, e foi convidado a abrir a corrida Indy 500. Embora tenha confirmado, Trump não foi ao evento, mas tirou fotos com o veículo que foi para a sua garagem.

Trump nos anos 1990 após abastecer o Lamborghini

No auge do programa O Aprendiz, por um acordo comercial Trump era visto de Limousines novamente. Mas havia abandonado a linha Cadillac para adotar a linha Lincoln Town Car.

Mercedes-Benz

Em 2015, Trump passou a andar a bordo de um Rolls Royce Phantom, mas a partir dessa época já não estava ao volante e sim no banco traseiro.

Motocicleta no programa American Chopper

Em 2012 Trump ganhou uma motocicleta customizada do reality show American Chopper.

Rolls Royce

A moto tinha brasões e decoração dourada. No entanto, não era feita para Trump passear e serviu para decorar saguões de hotéis e cassinos.

Trump a bordo da Limousine no primeiro mandato

A partir de 2016, Trump passou a andar nas opulentas Limousines Cadillac, que foram adquiridas na gestão anterior de Barack Obama.

Camaro Pace Car em 2011

O veículo tem blindagem especial e pode abrigar o presidente em caso de ataques terroristas. Pelo visto Trump voltará a ocupar o banco traseiro desses veículos a partir de janeiro de 2025.

