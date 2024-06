Conheça os seis carros mais baratos para PCD em 2024

Alto contraste

A faixa de carros que entram no limite de isenção para o público PCD ficou reduzida nos últimos anos. Com preços mais caros, uma resolução do Confaz (Conselho de Política Fazendária) estabeleceu que o limite para esses veículos passaria de R$ 70 mil para R$ 100 mil. Na prática, enquanto carros automáticos de até R$ 200 mil podem ter isenção do IPI, o ICMS também pode ser isento para carros de até R$ 140 mil.

No entanto, comprar um carro PCD está mais difícil (abaixo explicamos como isso pode ser feito). Atualmente, o desconto dos carros PCD pode chegar a 15% do valor final, bem menos interessante do que antes da pandemia, quando o desconto chegava a 25%.

Neste cenário, quais são os carros mais baratos para o público PCD em 2024? Selecionamos seis modelos:

Fiat Argo Drive na faixa de R$ 76 mil

Argo 1.0 Drive, uma das versões mais em conta do compacto com preço a partir de R$ 48,9 mil Argo 1.0 Drive, uma das versões mais em conta do compacto com preço a partir de R$ 48,9 mil

O Fiat Argo é uma opção interessante de carro automático para o público PCD. Sem pacote específico, a Fiat oferece a versão Drive com motor 1.3 Firefly de 98/107 cv e 10 kgfm de torque, combinado com câmbio automático que simula sete marchas.

Citroën C3 Feel Pack 1.6 AT por R$ 76,2 mil

O compacto da Citroën se destaca pelo espaço interno e preço interessante para o público PCD. Custa na faixa de R$ 76 mil e tem multimídia de 10 polegadas com espelhamento sem fio, rodas de liga leve de 15 polegadas, câmera de ré e volante com revestimento em couro. O motor é 1.6 aspirado de 120 cv combinado com transmissão automática de seis marchas.

Peugeot 208 Allure Turbo na faica dos R$ 78 mil

Novo Peugeot 208 Allure Turbo PcD tem desconto de R$ 20 mil Novo Peugeot 208 Allure Turbo PcD tem desconto de R$ 20 mil

Outra opção de compacto moderno e agora com motor turbo é o Peugeot 208 Allure. Tem motor 1.0 T200 de 130 cv e 20 kgfm de torque, combinado com câmbio automático CVT e vem com multimídia de 10 polegadas, câmera de ré e rodas de liga leve de 16 polegadas.

Chevrolet Onix 1.0 turbo na faixa de R$ 84 mil

Chevrolet Onix Premier 1.0 turbo ainda vale a pena em 2024? Prós e contras do hatch (Marcos Camargo Jr.)

O Chevrolet Onix também é uma das boas opções pelo desempenho do motor 1.0 turbo de 116 cv combinado com câmbio automático de seis velocidades. No quesito segurança, não abre mão dos seis airbags, porém só vem com rádio e rodas de aço com calotas. É possível acrescentar multimídia e rodas de liga leve, mas o preço sobe para R$ 98 mil.

Toyota Yaris XL 1.5 na faixa dos R$ 82 mil

Toyota Yaris 2019 custa perto de R$ 80 mil Toyota Yaris 2019 custa perto de R$ 80 mil

O Toyota Yaris é um velho conhecido do segmento de PCD e tem descontos interessantes nesta versão. Vem com motor 1.5 aspirado de 105/110 cv e 14,9 kgfm de torque, combinado com câmbio automático do tipo CVT. É o único do segmento com sete airbags, vem com rádio AM/FM e rodas de aço com calotas.

Polo Sense TSI na faixa dos R$ 87 mil

Polo Sense 2024 Polo Sense 2024 (Volkswagen Divulgação)

O Volkswagen Polo, renovado em 2023, tem uma versão com motor turbo em um pacote específico para o público PCD. Vem com motor 200 TSI turbo de 109/116 cv e 20 kgfm de torque, combinado com câmbio automático de seis marchas, porém tem quatro airbags (as demais versões têm seis bolsas), multimídia Composition Touch e rodas de aço estampado de 15 polegadas.

O processo de compra de carros para PCD está mais complicado e menos interessante desde as últimas mudanças nas regras tributárias. O desconto hoje é de até 15% sobre o valor do carro e a lista de doenças que permitem o desconto para a compra do veículo aumentou. Assim, é mais burocrático e restrito. Por outro lado, os preços subiram muito, o que diminui a abrangência dos modelos que podem ter o desconto de IPI (federal) ou ICMS (estadual).

