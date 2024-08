Contra chineses, Canadá vai impor 100% de taxa sobre carros elétricos Primeiro-ministro anunciou medida que pode tornar veículos chineses bem mais caros Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 27/08/2024 - 13h00 (Atualizado em 27/08/2024 - 13h38 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Freepik/Divugalção Freepik/Divulgação

Mais um país irá anunciar uma medida protecionista contra a importação de veículos da China. O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, disse, nesta segunda-feira, que o Canadá vai impor uma tarifa de 100% sobre a importação de veículos elétricos chineses. A medida, segundo Trudeau, está alinhada com outros países do mundo.

PM.Ca.Org - Divulgação PM.Ca.Org - Divulgação

A província de Ottawa também vai impor uma tarifa de 25% sobre o aço e o alumínio importados da China, disse o primeiro-ministro em uma entrevista à imprensa local. Aos jornalistas, Trudeau disse “Eu acho que todos sabemos que a China não está jogando pelas mesmas regras” e complementou que “o que é importante nisso é que estamos fazendo isso em alinhamento e em paralelo com outras economias ao redor do mundo”.

Automotive News/Reprodução Automotive News/Reprodução

Trudeau não disse quando os impostos serão elevados, nem mesmo se irá ditar uma pedida via decreto ou se irá submeter um projeto de lei para a votação. O mercado canadense consumiu 1,7 milhão de veículos em 2023.

USO REAL DO NOVO BYD TAN 2024: o carro mais LUXUOSO DA MARCA com mais de 500km de autonomia. VEJA O VÍDEO!