Cópia da Kombi surge na China com visual bizzaro e motor híbrido

Carscoops/Reprodução Carscoops/Reprodução

Na China uma marca acaba de lançar um veículo que remete diretamente à clássica Kombi. Com visual exagerado e cores em tom pastel a Songsan Motor Summer se propõe a fazer uma espécie de Kombi minivan moderna. E esqueça o motor a ar ou uma solução mais tradicional pois a motorização da SS Summer é híbrida.

Carscoops/Reprodução Carscoops/Reprodução

A Songsan Motor Summer não é uma grande marca mas deve ter sucesso com sua nova ideia.

Carscoops/Reprodução Carscoops/Reprodução

O visual tem as linhas da Velha Senhora na combinação de cores, na porta dupla que é deslizante e nas janelas ao estilo da clássica Volkswagen.

Carscoops/Reprodução Carscoops/Reprodução

E por dentro esqueça os bancos simplificados. A nova “Kombi” tem layout de minivan atual com couro e ajustes elétricos. Por dentro o painel também tem conjunto digital sem abrir mão da tecnologia. Nas dimensões ela tem 4,95m de comprimento, 1,98m de largura e 1,88m de altura com 2,82m de entre eixos.

Carscoops/Reprodução Carscoops/Reprodução

O motor é um 1.5 quatro cilindros combinado com outro elétrico que rende de forma combinada 326cv e 47kgfm de torque combinado com câmbio automático de sete velocidades. A Songsan faz veículos sob encomenda e tem no portfólio outros veículos inspiradas em clássicos como uma réplica do Corvette e outra do Mercury Monterrey dos anos 1950.

