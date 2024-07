Cópia do Discovery, Chery iCar 03T está pronto para chegar às lojas na China SUV médio de apelo off road terá versões com um ou dois motores

‌



A+

A-

Cópia do Discovery, Chery iCar 03T está pronto para chegar às lojas na China

A Chery está prestes a lançar na China o iCar 03T. Trata-se de um SUV de proposta off road com motor 100% elétrico que reflete o gosto dos chineses por veículos com esse design. O estilo é bem parecido com a atual geração do Discovery com ângulos retos, coluna C bem larga e teto retilíneo.

Cópia do Discovery, Chery iCar 03T está pronto para chegar às lojas na China

De acordo com imagens de registro, o Chery iCar 03T terá 4,38m ou 4,43m de comprimento (as duas versões estão registradas), 1,96m de largura, 1,71m de altura e 2,71m de entre-eixos.

Cópia do Discovery, Chery iCar 03T está pronto para chegar às lojas na China

O iCar 03T terá duas versões, com um motor (traseiro) ou dois motores sendo que a primeira pesará 1.817kg e a segunda 1.914 ou 1.935kg quando equipada com sistema de tração duplo. As rodas são aro 18 ou 19. A versão com um motor usa o propulsor 112AA5 da Chery New Energy Automobile Company com 135kw (189cv) e a versão com tração integral adiciona mais 70kw ou 95cv, com um total de 284cv controlado pelo sistema iWD com tração nas quatro rodas.

Cópia do Discovery, Chery iCar 03T está pronto para chegar às lojas na China

O SUV elétrico da Chery é alimentado por baterias CATL de lítio ferro fosfato (LFP) com conjunto que entrega 500km de autonomia no ciclo chinês CLTC. As baterias tem 69,7kwh segundo a Chery.

Capô de plástico no Caoa Chery iCar 100% elétrico. VEJA O VÍDEO!