Coreia do Norte terá sedã elétrico BYD Han com outro nome BYD Han é anunciado nas redes sociais e será importado da China para o país vizinho

Alto contraste

A+

A-

Coreia do Norte terá sedã elétrico BYD Han com outro nome

Na indústria automotiva são comuns projetos compartilhados, carros de marcas distintas fruto da mesma base e outro motor e até mesmo o chamado “rebadge” (nomenclatura em inglês para “troca de emblema” em tradução livre). É o caso do sedã médio BYD Han que acaba de ser lançado na Coreia do Norte como Madusan.

Coreia do Norte terá sedã elétrico BYD Han com outro nome

O vídeo divulgado na rede social Weibo mostra que o sedan terá algumas mudanças específicas e alcance de 720km por recarga. No entanto, fica bem claro que se trata de um “rebadge” do BYD Han. O carro será importado pela empresa homônima Madusan para a Coreia do Norte onde é preciso uma autorização prévia para poder comprar um automóvel algo permitido apenas a algumas pessoas como membros do partido comunista. “Estamos importando e vendendo carros elétricos através da cooperação e intercâmbio permitidos entre a empresa fabricante e prestadores de serviço”, disse a Madusan.

Coreia do Norte terá sedã elétrico BYD Han com outro nome

Muitos carros, geralmente chineses, já foram montados em lotes na Coreia do Norte, geralmente em kits CKD. A Madusan é uma empresa de tecnologia e atua em mineração, telecomunicações e outros setores. Recentemente a empresa expôs o sedã elétrico em uma feira de tecnologia em Hwasong Street localizada na capital Pyongyang.





Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.