Corolla Cross 2025: preços e conteúdos das seis versões

Corolla Cross XRX hybrid Corolla Cross XRX Hybrid 2025: versão topo de linha em detalhes

O Corolla Cross renovado foi apresentado nesta semana em São Paulo já como linha 2025. O visual foi aprimorado tendo por base o modelo já lançado na Tailândia e agora o SUV médio fica mais equipado em todas as versões.

O estilo do Toyota Corolla Cross muda com a nova grade fechada do tipo colmeia, novos farois e lanternas (novo arranjo interno e novidades como seta sequencial) e ganha itens há muito esperados como freio de estacionamento com acionamento elétrico e painel digital a partir da versão XRE.

Corolla Cross 2024 XRX flex Corolla Cross XRX 2.0 Flex 2025

Motor flex recalibrado

O motor 2.0 Dynamic Force aspirado tinha 177cv e agora foi reprogramado para render 175cv e 20,8kgfm de torque graças ao sistema sistema ORVR (On Board Refueling Vapor Recovery) incorporado ao motor para atender o programa de emissões PL8 que entrará em vigor a partir de janeiro de 2025. O câmbio segue sendo o CVT Direct Shift que simula dez marchas com a primeira marcha engatada o que oferece, segundo a Toyota, mais agilidade para o Corolla Cross.

COROLLA CROSS 2025: primeiras impressões do SUV híbrido e flex com TODOS OS PREÇOS DE CADA VERSÃO. Veja o vídeo!

As versões híbridas flex XRX Hybrid e XRV do Novo Corolla Cross 1.8L VVT-i 16V de ciclo Atkinson flex mantém os 98/101cv e 14,5kgfm de torque associado aos dois motores elétricos de 72cv e 16,6kgfm de torque. A potência combinada é de 122cv no Corolla Cross.

Agora veja quais são os conteúdos das seis versões do Toyota Corolla Cross 2025:

Versões com motor 2.0 Dynamic Force sem assistência híbrida

XR (R$ 164.990) - motor 2.0 aspirado flex, conjunto de seis airbags, sistema Toyota Safety Sense (TSS que inclui assistente de mudança de faixa, frenagem de emergência e piloto automático), rodas de 17 polegadas, faróis de LED, freio de estacionamento eletrônico com acionamento por botão e função Auto Hold, ar-condicionado digital, banco traseiro bipartido, central multimídia com espelhamento (Android Auto e Apple CarPlay), volante multifuncional com acabamento de couro e painel de instrumentos de 7 polegadas

XRE (R$ 178.590) - mesmo motor 2.0 aspirado da versão XR que acrescenta lanternas de LED, paddle-shifter atrás do volante, carregador de celular por indução, chave do tipo presencial, partida por botão e painel de instrumentos de 12,3 polegadas e rodas de 18 polegadas além de iluminação interna do veículo.

Corolla Cross 2024 Toyota Corolla Cross XRX Hybrid - versão topo de linha

XRX (R$ 191.790) - todos os itens da versão XRE além de ar-condicionado dual zone, banco do motorista com regulagem elétrica, friso cromado nas janelas, teto-solar elétrico (não panorâmico) com função antiesmagamento e acionamento elétrico de abertura e fechamento do porta-malas e sistema Toyota Safety Sense com adicional de alerta de ponto-cego e farol LED com função de seta sequencial e também novos sensores de estacionamento dianteiros e traseiros.

Corolla Cross 2024 XRX flex

GR-S (R$ 197.790) - acrescenta o acabamento externo com visual esportivo inspirado nos esportivos da Gazoo Racing, retrovisores externos e teto na cor preto metálico.

Versões híbridas

XRV Hybrid (R$ 202.690) - o Corolla Cross Hybrid combina na mecânica 1.8 ciclo Atkinson de 98/101cv e 72cv nos dois motores elétricos em uma potência combinada de 122cv. Essa versão XRV tem faróis e lanternas de LED, carregador de celular por indução, chave presencial e partida por botão, painel de instrumentos com 12,3´´ e central multimídia (com Android Auto e Apple CarPlay), volante multifuncional com acabamento de couro, assistente de mudança de faixa, frenagem de emergência, piloto automático no sistema Toyota Safety Sense atualizado.

XRX Hybrid (R$ 210.990) - mantém a mecânica da versão Hybrid e os conteúdos da versão XRV Hybrid além dos seguintes itens adicionais como acionamento elétrico de abertura e fechamento do porta-malas por botão na chave e na tampa, teto-solar elétrico, ajustes elétricos dos bancos dianteiros e carregador de celular por indução.