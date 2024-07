Corolla Cross vs Song Pro: Qual SUV eletrificado escolher? Comparativo detalhado Modelo da Toyota é mais equipado, já SUV da BYD é mais econômico e potente Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 21/07/2024 - 02h00 (Atualizado em 21/07/2024 - 02h00 ) ‌



Corolla Cross vs Song Pro: Qual SUV eletrificado escolher? Comparativo detalhado

O Toyota Corolla Cross fez sua estreia no mercado brasileiro em março de 2021, pronto para desafiar o Jeep Compass, um líder consolidado no segmento de SUVs médios desde 2016. Desde então, o cenário automotivo nacional passou por significativas transformações com a entrada de novos competidores, incluindo a BYD. No final de 2021, a fabricante chinesa lançou o Song Plus, um SUV que se destacou pelo preço competitivo e pela avançada tecnologia de motorização eletrificada.

Agora, três anos após sua introdução, a BYD apresenta o Song Pro, uma versão mais acessível do Song Plus. Com um preço atrativo, o Song Pro oferece economia de combustível com seu sistema de dois motores, consolidando sua posição no mercado de SUVs eletrificados. É importante ressaltar que o Jeep Compass não será comparado neste texto, devido ao lançamento do Compass 4XE em 2022, que tem um preço mais elevado de R$ 347.300 e uma abordagem diferenciada em termos de eletrificação.

Neste comparativo, o R7 Autos Carros analisará detalhadamente os aspectos de preço, autonomia no modo elétrico, consumo de combustível, potência dos motores, dimensões e equipamentos das versões topo de linha: o Corolla Cross XRX Hybrid e o BYD Song Pro GS.

Medidas

Visualmente, o BYD Song Pro possui um design semelhante ao do Song Plus, com detalhes diferenciados na grade frontal, moldura em preto brilhante, faróis de LED com assinatura “L”, nova logomarca da empresa e lanternas traseiras com novo formato. O Toyota Corolla Cross, que recentemente passou por leves atualizações visuais, apresenta uma grade dianteira integrada ao para-choque, faróis no formato de gota e mantém as amplas lanternas traseiras com design conservador.

Além do visual distinto entre os dois SUVs, é importante mencionar as dimensões. O BYD Song Pro tem 4,74 metros de comprimento, 1,86 metros de largura, 1,71 metros de altura e entre-eixos de 2,71 metros, com porta-malas de 520 litros. Por sua vez, o Toyota Corolla Cross mede 4,46 metros de comprimento, 1,82 metros de largura, 1,62 metros de altura, entre-eixos de 2,64 metros e porta-malas de 440 litros.

Sistema eletrificados

Neste aspecto, a comparação pode se tornar um pouco complicada devido às diferentes propostas de eletrificação. O BYD Song Pro é um híbrido PHEV, o que significa que é um veículo elétrico movido por bateria e combustão, com a bateria podendo ser carregada tanto pelo motor térmico, pela frenagem e quanto pela tomada, similar aos carros 100% elétricos. O Song Pro, abastecido apenas com gasolina, possui consumo de 15,2 km/l na cidade e 13,2 km/l na estrada, segundo dados da marca. Com uma bateria de 18,3 kWh instalada sob o veículo, pode percorrer até 110 km com uma carga completa, o que é ideal para o uso urbano, fazendo que o motorista pouco utilize o motor a combustão nessa condição. Combinando os dois combustíveis, é possível alcançar até 1.000 km.

Por outro lado, a tecnologia do Toyota Corolla Cross é diferente, utilizando três motores: dois elétricos e um a combustão flex. A bateria, localizada sob o banco traseiro, é carregada através de frenagem regenerativa, que transforma energia cinética produzida pela frenagem em eletricidade para a bateria. A capacidade da bateria é inferior à do modelo chinês. No modo elétrico, o Corolla Cross opera apenas em baixas velocidades, ao pressionar mais fundo no acelerador, o motor térmico entra em funcionamento, o que difere do Song Pro, que permite operar exclusivamente com o motor elétrico. O Corolla Cross apresenta consumo de 17,8 km/l na cidade e 14,7 km/l na estrada com etanol, e 11,8 km/l na cidade e 9,7 km/l na estrada com gasolina. Com etanol, pode percorrer até 425 km, e com gasolina, até 641 km.

Motorização

O BYD Song Pro também leva vantagem na motorização, sendo mais potente que o SUV japonês. O Song Pro possui um motor 1.5 litros aspirado de 98 cv com 12,4 kgfm de torque, além de um motor elétrico de 197 cv e 30,6 kgfm de torque. A potência combinada divulgada pela marca chinesa é de 235 cv.

Enquanto isso, o Toyota Corolla Cross é equipado com um motor 1.8 litros VVT-i 16V de ciclo Atkinson flex, que gera até 101 cv e 14,5 kgfm de torque, associado a dois motores elétricos de 72 cv e 16,6 kgfm, totalizando 122 cv.

Equipamentos e sistemas de segunça

Apesar de ser superado em outros aspectos, o Toyota Corolla Cross oferece vantagens nos equipamentos, incluindo o pacote ADAs, que consiste principalmente em itens de segurança e assistência ao condutor, ausentes no BYD Song Pro, que também não conta com sistema de monitoramento de ponto cego.

O Toyota Corolla Cross XRX Hybrid, versão topo de linha, vem com faróis e lanternas de LED, carregador de celular por indução, chave presencial com partida por botão, volante multifuncional revestido em couro, assistente de mudança de faixa, frenagem de emergência, piloto automático com sistema Toyota Safety Sense atualizado, abertura e fechamento elétrico do porta-malas por botão na chave e na tampa, teto solar elétrico, ajustes elétricos dos bancos dianteiros, entre outros.

O BYD Song Pro, que não possui teto solar, oferece faróis de LED, ar-condicionado dual zone, freio de estacionamento eletrônico com função auto hold, sensores de estacionamento dianteiro e traseiro, câmeras de 360 graus, chave presencial com partida por botão, seis airbags, abertura elétrica do porta-malas, compatibilidade com sistema NFC, acendimento automático dos faróis, carregador de smartphone por indução, banco do motorista com ajustes elétricos, filtro de partículas no ar-condicionado, entre outros.

Multimídias

Atualmente, os consumidores buscam telas de grande capacidade nos veículos, com tamanho e funcionalidade avançada. Por isso, é importante destacar este quesito separadamente dos equipamentos. Neste caso, o Toyota Corolla Cross traz um painel de instrumentos TFT de 12,3 polegadas, maior que o do BYD Song Pro, que conta com 8,8 polegadas. No entanto, a central multimídia da marca chinesa se destaca com 12,8 polegadas e tecnologia superior, incluindo GPS nativo, conexões sem fio Android Auto e Apple CarPlay, e tela capacitiva semelhante à de um smartphone. Em contraste, a central multimídia japonesa possui tela de 9 polegadas e suporta apenas Android Auto e Apple CarPlay, além de não ser giratória.

Preços e Rivais

O BYD Song Pro GS é vendido por R$ 199.800, R$ 13.210 mais barato que o Toyota Corolla Cross XRX Hybrid, oferecido por R$ 213.010. A diferença de preço pode ser atribuída à ausência de alguns equipamentos, como os sistemas de segurança e assistência ao condutor presentes no SUV médio japonês. Vale mencionar versões híbridas de entrada, como o Song Pro GL, vendido por R$ 189.800, e o Corolla Cross XRV Hybrid, disponível por R$ 202.690.

Além do Jeep mencionado no início deste comparativo, é válido falar do GWM Haval H6, que é vendido a partir de R$ 239 mil. Inclusive, recentemente ganhou a configuração PHEV19 negociada por R$ 269 mil.

