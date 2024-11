Corolla perde nota e C3 Aircross fica sem estrelas no Latin NCAP Compacto da Stellantis deveria ter mais airbags e itens e controle e segurança, diz órgão Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 21/11/2024 - 12h06 (Atualizado em 21/11/2024 - 12h06 ) twitter

O programa de Avaliação de Veículos Novos para a América Latina e o Caribe, o Latin NCAP divulgou os resultados de mais uma rodada de testes de carros vendidos no Brasil. O Toyota Corolla perdeu pontuação e ficou com quatro estrelas após uma auditoria enquanto o C3 Aircross ficou com zero estrela segundo o protocolo de segurança.

O Citroën C3 Aircross traz dois airbags e Controle Eletrônico de Estabilidade (ESC) como equipamento padrão. O Aircross obteve 33,01% em Ocupante Adulto, 11,37% em Ocupante Infantil, 49,57% em Proteção de Pedestres e Usuários Vulneráveis da Estrada e 34,88% em Assistência à Segurança. O veículo foi testado em impacto frontal, impacto lateral, chicotada cervical (whiplash), proteção para pedestres e ESC. O teste de impacto lateral de poste não foi realizado e obteve zero pontos devido à falta de proteção lateral para a cabeça nas filas dianteira e traseira, que nem sequer é oferecida como opcional.

Segundo o Latin NCAP: “‘o impacto frontal mostrou uma proteção fraca para o peito do passageiro da frente. O teste de impacto lateral apresentou uma intrusão relevante no habitáculo, aumentando os riscos de lesões aos ocupantes. O teste de chicotada cervical (whiplash) obteve proteção deficiente para o pescoço do adulto. A proteção dinâmica para crianças não obteve pontos porque a sinalização das ancoragens ISOFIX não cumpre com os requisitos do Latin NCAP. O aviso de cinto de segurança não cumpre com os requisitos do Latin NCAP que exige equipamento sonoro e não somente aviso de painel. O modelo não oferece Sistemas de Assistência à Velocidade, como padrão, Sistemas de Suporte de Pista e Frenagem Autônoma de Emergência, nem mesmo como opcionais.

Para o órgão, o teste de impacto lateral teria melhorado em pontos, mas a proteção do ocupante adulto permaneceria no nível de zero estrela.

“Enquanto outros concorrentes oferecem mais segurança e melhor desempenho, a Citroën continua a proporcionar uma segurança deficiente como padrão em seus carros. O Latin NCAP insta a Stellantis, a PSA e a Citroën a mudar seu enfoque, a melhorar o equipamento básico de segurança dos carros e a oferecer voluntariamente os carros ao Latin NCAP para mostrar aos consumidores seu desempenho”, diz Alejandro Furas, Secretário Geral do Latin NCAP.

O Latin NCAP realizou um teste de auditoria no Corolla vendido no mercado Mexicano. O Toyota Corolla foi avaliado e classificado em 2022 e obteve cinco estrelas.

Teste de colisão reduz nota de avaliação do sedã

No teste de auditoria de 2024, o teste de impacto frontal teve um desempenho semelhante, mas a área de proteção dos airbags laterais de cortina apresentou menor cobertura do que na versão testada em 2022, resultando em uma penalidade de dois pontos.

