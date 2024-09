Cotada para o Brasil, Link&Co lança Z10 elétrico na China SUV cupê tem duas opções com motores conhecidos e custará mais barato que o Zeekr 001 Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 06/09/2024 - 08h00 (Atualizado em 06/09/2024 - 08h00 ) ‌



CarNewsChina/Reprodução CarNewsChina/Reprodução

A Lynk & Co, uma das marcas do grupo Geely cotada para estrear por aqui, lançou oficialmente seu primeiro sedã cupê totalmente elétrico, o Z10. O Z10 está disponível em cinco versões ao todo no mercado chinês, com preços a partir de 202.800 yuans (cerca de US$ 28.600 ou R$ 157 mil em conversão direta). O Z10 é cerca US$ 8 mil mais barato (R$ 44 mil) que seu irmão de plataforma, o Zeekr 001.

CarNewsChina/Reprodução CarNewsChina/Reprodução

O Z10 também é construído sobre a plataforma SEA (Sustainable Experience Architecture), compartilhada com o Zeekr 001, e oferece configurações de 400V e 800V. Movido por baterias de fosfato de ferro-lítio (LFP), o modelo básico possui um motor de tração traseira de 271cv e uma bateria de 71 kWh, proporcionando uma autonomia CLTC de 600km. As versões mais avançadas vêm com uma bateria de 95 kWh; a versão RWD Smart Max oferece uma autonomia de 806km no ciclo chinês. O modelo topo de linha, com motores duplos com 421cv acelera de 0 a 100 km/h em 3,5 segundos e pode carregar 573kmde autonomia em 15 minutos com o sistema de carregamento rápido de 800V.

CarNewsChina/Reprodução CarNewsChina/Reprodução

O design do Z10 inclui luzes diurnas de LED divididas na frente e uma faixa de luz de LED contínua na traseira. Sua forma cupê, com uma linha de teto inclinada e uma linha de cintura ascendente, resulta em um coeficiente de arrasto de 0,198 Cd. Com 5.028 mm de comprimento, 1.966 mm de largura e 1.468 mm de altura, e uma distância entre eixos de 3.005 mm, o Z10 se enquadra na categoria de sedãs de médio a grande porte. Estará disponível nas cores prata, vermelho, azul, cinza e preto.

CarNewsChina/Reprodução CarNewsChina/Reprodução

O Lynk & Co Z10 possui suspensão dianteira de duplo braço e traseira multi-link e será o primeiro carro chinês a incorporar um chip da AMD. O chip AMD V2000A usado no Z10 oferece 1,8 vezes o poder de computação do popular Qualcomm Snapdragon 8295. Esse chip alimenta o painel de instrumentos digital 12,3:1, uma tela multimídia flutuante de 15,4 polegadas e o AR-HUD.

‌



CarNewsChina/Reprodução CarNewsChina/Reprodução

Para condução autônoma, a configuração topo de linha possui 30 sensores de alto desempenho e utiliza o sistema Lotus Robotics, que foi validado em 30 países e suporta até 33 funções de assistência ao motorista. O sistema NOA para rodovias está disponível no lançamento, com o NOA urbano chegando via futuras atualizações OTA.

CarNewsChina/Reprodução CarNewsChina/Reprodução

O Lynk & Co Z10 está posicionado para rivalizar com modelos populares chineses, como o Zeekr 001, o BYD Han EV e o Xiaomi SU7, ambos modelos com a mesma proposta elétrica de alto desempenho.

