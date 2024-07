‌



Cotado para o Brasil, carro da Link & Co terá até 800km de autonomia

A Link & Co é mais uma das empresas do grupo Geely que tem feito sucesso na China assim como a Smart e Zeekr e sua próxima novidade surpreendeu pela autonomia registrada no ministério de informação da China. O órgão que equivale ao nosso Inmetro recebeu os dados do registro do Z10, um sedã de médio-grande porte que será lançado em breve com autonomia de 600, 700, 766 e 806km conforme a versão.

A marca ainda não divulgou todos os dados técnicos a respeito do Z10, no entanto já é possível deduzir algumas informações com base nesta plataforma SEA com seus respectivos conjuntos mecânicos e de baterias já conhecidos.

Os carros da plataforma SEA oferecem conjuntos de cerca de 71 a 95kw em carros como Volvo EX30 e Zeekr 001 por exemplo. As versões de entrada terão motor de 200kw e peso em torno de 2.098kg e autonomia de 602km por exemplo com Pack de baterias de 71kwh.

As versões mais caras devem ter cerca de 488cv de potência e bateria de 95kwh o que será suficiente para uma autonomia de 800km segundo os dados de registro. A estreia do Z10 deve ocorrer até o final do ano quando suas especificações serão todas reveladas.

