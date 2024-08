Creta de 7 lugares não estreou no Brasil e já mudou na Índia SUV tem motor que pode estrear aqui no Brasil; e o visual também Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 27/08/2024 - 17h00 (Atualizado em 27/08/2024 - 17h00 ) ‌



Hyundai/Divulgação Hyundai/Divulgação

A Hyundai acaba de apresentar na Índia o Alcazar, SUV de 7 lugares derivado de um carro que conhecemos muito bem, o Creta. O SUV já sofreu uma alteração de estilo, a mesma que teremos por aqui nos próximos meses conforme já visto em diversos flagras em território brasileiro.

Hyundai/Divulgação Hyundai/Divulgação

Na frente a iluminação dividida continua, porém, o conjunto é bem menos polêmico e simétrico diferente da versão que temos por aqui. A grade é a orientação de design segue um perfil mais horizontal.

Hyundai/Divulgação Hyundai/Divulgação

Na traseira o mesmo vale para as lanternas unidas em um mesmo conjunto com moldura mais clara. O para-choque também é diferente e sugere maior robustez.

Hyundai/Divulgação Hyundai/Divulgação

Por dentro o perfil das duas telas de 10,2″ também é visto no Alcazar que também pode ser chamado de “Grand Creta”. Há novas saídas de ar em um só filete à frente do passageiro e a manopla bem como elementos do console seguem o padrão do Creta.

Hyundai/Divulgação Hyundai/Divulgação

O comprimento é de 4,50m e o entre eixos de 2,76m é o suficiente para acomodar três fileiras de bancos incluindo a possibilidade de ser um 2+2+2 ou 2+3+2 de 7 lugares.

Hyundai/Divulgação Hyundai/Divulgação

Na Índia o Alcazar tem opções de motor 1.5 TGDI turbo a gasolina de 160 cv e também o 1.5 CRDi turbodiesel de 116 cv com câmbio manual ou automático. Por aqui é grande a chance da Hyundai apresentar esse motor 1.5 turbo nesta mudança do Creta prevista para ocorrer até o fim do ano.

