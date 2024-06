Alto contraste

A+

A-

Cybertruck acelera de forma involuntária e causa acidente (veja o vídeo)

Mais um caso de acidente ocorrido nesta semana nos Estados Unidos ganhou destaque nas redes sociais. O próprio dono do carro que havia reservado o veículo há cinco anos (na fase de pré reserva) disse ter guiado sua picape Cybertruck da Tesla por uma hora e a diversão terminou em acidente.

Cybertruck acelera de forma involuntária e causa acidente (veja o vídeo)

O vídeo mostra o veículo que acelerou de forma involuntária, segundo seu proprietário, e percorreu uma rua até colidir com a estrutura de uma casa. O proprietário do veículo que postou as fotos e vídeo em suas próprias redes afirma que o veículo não respondeu ao acionamento dos freios nem a coluna de direção pois havia tentado desviar o Cybertruck de uma colisão.

Cybertruck acelera de forma involuntária e causa acidente (veja o vídeo)

As fotos mostram que o veículo bateu com violência na base de uma escada, teve o eixo danificado, o pára-choque dianteiro ficou destruído e o capô foi danificado.

Fatos Desconhecidos - Curiosidades_https://www.fatosdesconhecidos.com.br/cliente-se-arrepende-apos-compra-de-tesla-cybertruck-e-enfrenta-problemas-com-devolucao/

O dono do carro disse que o custo para os reparos ficarão em torno de US$ 30 mil, cerca de R$ 180 mil, mas que a espera pelas peças pode chegar a um ano.





Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.