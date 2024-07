Dacia Duster recebe nota média em teste de colisão na Europa SUV usa a mesma plataforma do modelo produzido pela Renault

‌



A+

A-

Dacia Duster recebe nota média em teste de colisão na Europa

O Dacia Duster acaba de passar pelo teste de colisão do Euro NCAP, considerado o mais exigente do mundo e o resultado ficou abaixo do esperado. O SUV compacto obteve 3 de 5 estrelas possíveis e proteção de 70% para os ocupantes adultos.

Dacia Duster recebe nota média em teste de colisão na Europa

De acordo com o relatório o Duster não foi bem avaliado por conta da alta deformação de carroceira em colisões frontais. Para crianças a nota foi melhor: 84% de proteção sendo que para pedestres o nível obtido foi de 60% e 57% para os sistemas de assistência.

Dacia Duster recebe nota média em teste de colisão na Europa

O Dacia Duster usa a plataforma CMF-B, a mesma do Renault Duster brasileiro. O SUV obteve 11,4 pontos em impacto frontal de 16 pontos possíveis. Já para o quesito “resgate e extração de passageiros” a nota foi apenas 1,4 de 6 possíveis.

Dacia Duster recebe nota média em teste de colisão na Europa

“As diferentes pontuações são em parte devido aos segmentos em que os carros competem, mas o Euro NCAP também acredita que é uma questão de prioridades de uma marca. Algumas, como Mercedes-Benz, Škoda, VW, BMW, Renault, acreditam que seus clientes dão maior prioridade à segurança”, disse Michiel van Ratingen, secretário geral da entidade.

Publicidade

Dacia Duster recebe nota média em teste de colisão na Europa

Na Europa há uma exigência maior nos testes de colisão e por isso os carros contam com alerta e frenagem obrigatórios por exemplo. Embora seja produzido para o mercado europeu a marca Dacia é posicionada como sendo de entrada.

RENAULT DUSTER ICONIC PLUS 2024: novidades, motor, consumo, preço e itens de série. VEJA O VÍDEO!