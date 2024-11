Dafra lança SYM NHX 190 no Brasil: veja o preço Motor é o 183cm3 com arrefecimento líquido e 18cv Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 25/11/2024 - 11h51 (Atualizado em 25/11/2024 - 11h51 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Dafra/Divulgação

A Dafra apresenta hoje no Brasil a SYM NHX 190, motocicleta já mostrada durante o Festival Interlagos. A motocicleta do segmento de entrada tem apelo urbano mas o mesmo conjunto da NH 190. Confira o preço mais abaixo.

Dafra/Divulgação

O motor é o 183cm3 com arrefecimento líquido e 18cv a 8.500rpm e torque de 1,60kgfm de torque a 7.500rpm com câmbio de seis velocidades.

Dafra/Divulgação

Entre os itens de série estão painel digital, farois em LED e carregador USB.Também há freio a disco com ABS de duplo canal e o perfil da moto é inspirado em modelos de maior porte, rodas raiadas aro 17 na dianteira 130/70 (110/70 na traseira) com liga leve e suspensão com acerto característico para um perfil urbano.

Dafra/Divulgação

A suspensão é do tipo telescópica tradicional com 127mm de curso na frente e monoamortecida na traseira com 35,5mm de curso, o tanque tem 11 litros,159mm de altura solo, entre-eixos e 1400mm, 2040mm de comprimento, 745mm de largura e 1080 de altura.Disponível nas cores Azul Tanino, Cinza Grafite o preço da Dafra SYM NHX 190 é R$ 18.990 sem frete.

‌



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.