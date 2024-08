Depois da BYD, GWM também oferece o Ora elétrico para PCD: veja o preço ORA 03 tem preços a partir de R$ 129.600 para a versão Skin Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 21/08/2024 - 13h00 (Atualizado em 21/08/2024 - 13h00 ) ‌



GWM/Divulgação GWM/Divulgação

A GWM está oferecendo o modelo elétrico ORA 03 para pessoas com deficiência (PCD) com condições especiais, incluindo isenção de IPI e bônus adicionais. O GWM ORA 03 tem preços a partir de R$ 129.600 para a versão Skin, que originalmente custava R$ 150.000. Esse preço inclui um desconto de R$ 5.400 em impostos e um bônus de R$ 15.000.

GWM oferece carregador portátil para clientes que comprarem Ora 03 - GWM/Divulgação GWM/Divulgação

A versão GT do ORA 03, que tinha um preço original de R$ 184.000 para o modelo 2023/2024, está sendo oferecida por R$ 158.400, levando em conta um bônus de R$ 19.000 e uma redução fiscal de R$ 6.600. Para o modelo 2024/2024, o preço da versão GT foi reduzido de R$ 187.000 para R$ 161.280, com um bônus de R$ 19.000 e uma redução fiscal de R$ 6.720. No entanto, a série especial ORA 03 GT Approve não faz parte do programa para PCD.

GWM Ora 03, que chegou ao mercado nacional em 2023, tem motor de até 171 cv e está na lista - GWM/Divulgação GWM/Divulgação

O GWM ORA 03 é equipado com um motor elétrico que gera 171 cv e 25,4 kgfm de torque. O modelo possui duas opções de bateria: uma de 63 kWh, que oferece uma autonomia de até 319 km, e outra de 48 kWh, com autonomia de 232 km. O hatchback tem dimensões de 4,25 metros de comprimento, 1,84 metro de largura, 1,60 metro de altura e um entre-eixos de 2,65 metros, com um porta-malas de 228 litros, sem alterações de itens de série mesmo se tratando de um modelo para um público específico.

Veja aqui as regras para clientes PCD e veja também o que pode mudar nas regras de compra destes veículos.

