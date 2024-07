‌



A+

A-

Depois de flagras, Fiat Grande Panda é exibido na Europa

Depois de se exibir em vídeos pelas ruas da Itália, a Stellantis começa a revelar o Grande Panda: e mais do que um produto o novo carro baseado na plataforma Smart, evolução da CMP, dará origem a novos veículos no futuro como o novo Argo, Pulse e Fastback.

Depois de flagras, Fiat Grande Panda é exibido na Europa





O desenho do carro segue linhas marcadamente quadradas com dianteira reta com elevação no capô, laterais com a grafia estampada “panda” e lanternas quadradas mais destacadas.

Depois de flagras, Fiat Grande Panda é exibido na Europa





Nas dimensões o Grande Panda tem 3,99m de comprimento, exatamente o mesmo do Argo e o novo padrão de carros urbanos nessa plataforma em sua variação mais curta. A largura é de 1,76m de largura, 1,57m de altura e 361 litros de porta malas.

Depois de flagras, Fiat Grande Panda é exibido na Europa





Por dentro o painel mescla elementos vintage em dois ovais que parecem de bom gosto com cluster digital de 10” e multimídia de 10,2”. A inspiração das linhas vem do circuito de Lingotto, na Itália.



Publicidade

Depois de flagras, Fiat Grande Panda é exibido na Europa





Inicialmente o Grande Panda será elétrico com motor de 113cv e rendimento de 320km com seus 44kwh de baterias, especificação semelhante à do e-C3. Certamente terá sistema de recarregamento de 100kw para recargas de 20 a 80% em 26 minutos.



Certamente ele terá motor a gasolina ou flex usando em cada país a especificação disponível. Isso quer dizer que ele pode usar um motor 1.0 Firefly ou T200 1.0 turbo ambos já aplicados a esta plataforma.