Depois de teste, carro voador da Xpeng recebe 2 mil pedidos Land Aircraft Carrier consegue fazer até 6 voos com dois ocupantes mas custa caro Autos Carros|Marcos Camargo Jr 14/11/2024 - 17h00 (Atualizado em 14/11/2024 - 17h00 )

CarNewsChina/Reprodução CarNewsChina/Reprodução

Anunciado há alguns anos o “carro voador” que parece mais adiantado em termos de projeto é o Land Aircraft Carrier da chinesa Xpeng. E depois de um voo teste o carro voador recebeu 2.000 pedidos. Cada unidade custa elevados US$ 280 mil, cerca de R$ 1,6 milhão.

CarNewsChina/Reprodução CarNewsChina/Reprodução

O Land Aircraft Carrier é um projeto da Xpeng AeroHT, que inicialmente desenvolvia um veículo elétrico convencional com “asas” em quatro rotores para uma função de voo. Mas as dificuldades acusadas pela vibração nos rotores levou a Xpeng a desenvolver um veículo modular que terá as primeiras unidades entregues aos clientes em 2026.

Que “carro” é esse?

‌



O carro (ou veículo aéreo) da Xpeng consiste em dois elementos: uma “nave mãe” que é um veículo terrestre de fato e a aeronave em si que mais se parece com um drone evoluído. O veículo terrestre tem motor elétrico de alcance estendido (EREV) com 5,5m de comprimento, plataforma com sistema eletrificado de 800v e autonomia de 1.000km com o motor híbrido Kunpeng.

CarNewsChina/Reprodução CarNewsChina/Reprodução

O veículo terrestre tem um amplo compartimento que acionado por um botão libera a aeronave de pequeno porte que comporta duas pessoas e pode fazer 5 a 6 voos por recarga completa. O próprio veículo terrestre recarrega a aeronave com nível de 30 a 80% em 18 minutos.

‌



CarNewsChina/Reprodução CarNewsChina/Reprodução

Com modo de voo manual ou automático a demonstração do veículo mostrou um voo linear a baixa atitude, descida constante e pouso preciso. O voo já estava programado e o veículo fez a operação de modo autônomo. Segundo a fabricante a operação é simplificada e em cerca de três horas o aspirante a piloto pode operar o veículo sem dificuldade.

CarNewsChina/Reprodução CarNewsChina/Reprodução

No entanto, as 2.008 encomendas foram feitas por 12 empresas já que até o momento o Land Aircraft Carrier não está disponível para clientes comuns. Em setembro quando o veículo foi exibido pela primeira vez 150 unidades foram encomendadas. A Xpeng espera chegar já em no final de 2026 com 10.000 unidades produzidas do veículo.

