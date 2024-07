Depois do sucesso do SU7, Xiaomi prepara seu primeiro SUV SUV pode ter até 577cv em versão com dois motores tal qual o sedã

A Xiaomi começa a preparar o lançamento do seu primeiro SUV, o SU8. Com visual cupê e porte médio, o SU8 já teve silhueta revelada e pode ser lançado oficialmente nesse ano.

O teaser divulgado já chamou a atenção na internet. Isso porque o sedã SU7 tem feito barulho no mercado tanto que já tem 120 mil encomendas desde o seu lançamento.

É bem provável que o SU8 tenha o mesmo motor do SU7: uma opção com motor traseiro com 299cv e 40,8kgfm de torque e outra com dois motores que somam 577cv e 85kgfm de torque.

A apresentação do modelo será feita em breve quando iremos conhecer os preços e versões do SU8. A Xiaomi produz seus carros em uma fábrica nos arredores de Shangai, na China.

