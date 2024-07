Desvalorização? Carro da Xiaomi é revendido mais caro do que o preço de zero km na China Modelos anunciados se valorizam por conta da longa fila de espera Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 24/07/2024 - 13h00 (Atualizado em 24/07/2024 - 13h00 ) ‌



Desvalorização? Carro da Xiaomi é revendido mais caro do que o preço de zero km na China CarNewsChina/Reprodução

Enquanto ainda não sabemos de fato como serão as revendas de carros elétricos no futuro a Xiaomi pode surfar em uma onda de de desejo pelo seu carro elétrico, o SU7. O Youtuber chinês Li Dazhui divulgou um vídeo ontem na internet onde anuncia ter vendido seu Xiaomi SU7 Max Founders Edition por um preço maior que o de referência, o que equivale a nossa tabela.

Na China quem resolver comprar um Xiaomi SU7 hoje deverá esperar entre 8 e nove meses para receber seu veículo. Li Dazhui anunciou seu SU7 com 3.600 rodados e conseguiu vender o carro acima do preço inicial que é de US$ 41,5 mil, cerca de R$ 230 mil em valores puramente convertidos. Porém, logo após o anúncio Li sofreu um acidente na traseira o que reduziu a avaliação do carro para US$ 38 mil, apenas por conta dos danos e do custo para os reparos.

A versão do carro de Li Dazhui é a “Founders Edition” que inclui som com 25 alto falantes, geladeira portátil embutida e bancos em Nappa exclusiva. No vídeo, o criador de conteúdo mostra vários SU7 anunciados por preços maiores que os de tabela como uma unidade com 600km rodados por US$ 47,1 mil (R$ 260 mil). Outra unidade com 1900km rodados era anunciada por US$ 46 mil (R$ 253 mil).

